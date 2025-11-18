Triple pago de ANSES para jubilados en diciembre: cuánto van a cobrar
ANSES cerrará el año con un triple pago para jubilados y pensionados. Con estos tres componentes, muchos superarán los $500.000. Los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará el año con uno de los pagos más contundentes para jubilados y pensionados: un triple desembolso que combina el aumento por inflación, el medio aguinaldo y un refuerzo previsional que podría repetirse por séptimo mes consecutivo. La medida se da en un contexto de recomposición gradual de los ingresos y en plena aceleración del calendario de fin de año, cuando la demanda económica de los hogares crece de manera marcada.
El incremento correspondiente a diciembre surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó un 2,3%, según el INDEC. Este mismo porcentaje se aplicará automáticamente a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció una actualización mensual basada en la inflación de dos meses atrás.
Con este nuevo ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $340.755,35, mientras que quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también verán un aumento proporcional. A esto se suma el pago del medio aguinaldo, que representa el 50% del haber más alto percibido durante el segundo semestre, y que, en el caso de la mínima, rondará los $170.000.
Aunque el Gobierno aún no confirmó oficialmente la continuidad del bono previsional, fuentes cercanas al organismo aseguran que existe un alto nivel de consenso para sostener el refuerzo de hasta $70.000 que se otorgó de manera mensual desde marzo. Si esto sucede, diciembre se convertirá en uno de los meses con ingresos más significativos para los adultos mayores.
Aumento del 2,3%: cómo queda cada haber en diciembre
El primer componente del triple pago es el aumento por movilidad. Con el 2,3%, los nuevos valores quedan así:
Jubilación mínima: $340.755,35
PUAM: $272.597,08
PNC por invalidez o vejez: $238.522,43
Esta actualización impacta también en otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema contributivo.
El aumento, aunque moderado, permite sostener una dinámica de corrección mensual que evita retrasos acumulados, una de las críticas frecuentes a modelos de movilidad anteriores. A su vez, al ser un cálculo automático basado en el IPC, el incremento no depende de decisiones políticas puntuales, sino de un mecanismo consolidado que busca asegurar previsibilidad.
Medio aguinaldo: cuánto cobra cada categoría
El segundo eje del triple pago es el medio aguinaldo de diciembre, también conocido como segundo SAC del año. Su cálculo es simple: se toma el 50% del mejor haber mensual percibido entre julio y diciembre.
En ese marco, las cifras estimadas son:
Jubilación mínima: alrededor de $170.000
PUAM: cerca de $136.000
PNC: alrededor de $119.000
Este adicional se acredita junto con el haber mensual y representa un alivio significativo en un mes históricamente complejo en términos económicos, marcado por las fiestas, el cierre de año y el aumento en los gastos cotidianos.
El refuerzo previsional: cómo sería el bono de diciembre
El tercer componente —y el único que aún no fue oficializado— es el refuerzo previsional, más conocido como bono. Desde marzo de 2025, ANSES otorgó todos los meses un monto adicional que osciló entre $55.000 y $70.000, siempre dirigido a quienes perciben la jubilación mínima o montos cercanos.
Fuentes del organismo indicaron que diciembre podría repetir este esquema, con una cifra que volvería a ubicarse en los $70.000 para los haberes más bajos y con un pago proporcional decreciente para quienes cobran un poco más que la mínima.
Este refuerzo tiene como objetivo amortiguar el impacto de la inflación, especialmente sobre los adultos mayores con menor poder adquisitivo. De confirmarse, se convertiría en el séptimo mes consecutivo con este beneficio.
Montos totales estimados con el triple pago en diciembre
Con los tres componentes combinados, los cálculos arrojan los siguientes valores para diciembre:
Jubilación mínima
Haber con aumento: $340.755,35
Con aguinaldo: $510.000 aprox.
Con refuerzo: cerca de $580.000
PUAM
Haber con aumento: $272.597,08
Con aguinaldo: $408.000 aprox.
Con refuerzo: alrededor de $475.000
PNC (invalidez o vejez)
Haber con aumento: $238.522,43
Con aguinaldo: $357.000 aprox.
Con refuerzo: cerca de $425.000
Si el bono no se confirmara, los montos quedarían compuestos únicamente por el haber actualizado más el aguinaldo. No obstante, el antecedente de los últimos meses sugiere que el refuerzo se mantendrá tal como viene ocurriendo desde comienzos del año.
Cómo consultar cuánto cobrás en diciembre
ANSES permitirá consultar el monto exacto y la fecha de cobro desde:
Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
anses.gob.ar, en la sección “Calendario de pagos”
El organismo publicará las fechas oficiales del cronograma en los últimos días de noviembre.