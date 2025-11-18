Triple pago de ANSES para jubilados en diciembre: cuánto van a cobrar

ANSES_SUAF

Aumento del 2,3%: cómo queda cada haber en diciembre

El primer componente del triple pago es el aumento por movilidad. Con el 2,3%, los nuevos valores quedan así:

Jubilación mínima: $340.755,35

PUAM: $272.597,08

PNC por invalidez o vejez: $238.522,43

Esta actualización impacta también en otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema contributivo.

El aumento, aunque moderado, permite sostener una dinámica de corrección mensual que evita retrasos acumulados, una de las críticas frecuentes a modelos de movilidad anteriores. A su vez, al ser un cálculo automático basado en el IPC, el incremento no depende de decisiones políticas puntuales, sino de un mecanismo consolidado que busca asegurar previsibilidad.

Medio aguinaldo: cuánto cobra cada categoría

El segundo eje del triple pago es el medio aguinaldo de diciembre, también conocido como segundo SAC del año. Su cálculo es simple: se toma el 50% del mejor haber mensual percibido entre julio y diciembre.

En ese marco, las cifras estimadas son:

Jubilación mínima: alrededor de $170.000

PUAM: cerca de $136.000

PNC: alrededor de $119.000

Este adicional se acredita junto con el haber mensual y representa un alivio significativo en un mes históricamente complejo en términos económicos, marcado por las fiestas, el cierre de año y el aumento en los gastos cotidianos.

El refuerzo previsional: cómo sería el bono de diciembre

El tercer componente —y el único que aún no fue oficializado— es el refuerzo previsional, más conocido como bono. Desde marzo de 2025, ANSES otorgó todos los meses un monto adicional que osciló entre $55.000 y $70.000, siempre dirigido a quienes perciben la jubilación mínima o montos cercanos.

Fuentes del organismo indicaron que diciembre podría repetir este esquema, con una cifra que volvería a ubicarse en los $70.000 para los haberes más bajos y con un pago proporcional decreciente para quienes cobran un poco más que la mínima.

Este refuerzo tiene como objetivo amortiguar el impacto de la inflación, especialmente sobre los adultos mayores con menor poder adquisitivo. De confirmarse, se convertiría en el séptimo mes consecutivo con este beneficio.

Montos totales estimados con el triple pago en diciembre

Con los tres componentes combinados, los cálculos arrojan los siguientes valores para diciembre:

Jubilación mínima

Haber con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo: $510.000 aprox.

Con refuerzo: cerca de $580.000

PUAM

Haber con aumento: $272.597,08

Con aguinaldo: $408.000 aprox.

Con refuerzo: alrededor de $475.000

PNC (invalidez o vejez)

Haber con aumento: $238.522,43

Con aguinaldo: $357.000 aprox.

Con refuerzo: cerca de $425.000

Si el bono no se confirmara, los montos quedarían compuestos únicamente por el haber actualizado más el aguinaldo. No obstante, el antecedente de los últimos meses sugiere que el refuerzo se mantendrá tal como viene ocurriendo desde comienzos del año.

Cómo consultar cuánto cobrás en diciembre

ANSES permitirá consultar el monto exacto y la fecha de cobro desde:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

anses.gob.ar, en la sección “Calendario de pagos”

El organismo publicará las fechas oficiales del cronograma en los últimos días de noviembre.