Así reaccionó Dieguito Fernando Maradona tras la destitución de la jueza Julieta Makintach: el video

En tanto, una vez que el hijo de Diego Armando Maradona continuó su camino junto a su madre y Mario Baudry, su pareja y abogado patrocinante del menor, Dieguito Fernando habló en exclusiva con A24 quien aseguró que "de a poco" se está haciendo justicia por la memoria del Diez.

Vale recordar que en marzo de este año, mientras se llevaba a cabo el juicio oral por la muerte del recordado futbolista, Dieguito ya había pedido justicia por su padre a través de un posteo en sus redes sociales. A través de un video mirando a cámara, el adolescente pidió “Justicia por mi papá”.

Asimismo, Gianinna Maradona usó las redes sociales para expresar sus sentimientos luego de esta definición. “Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece ¡Gracias!“, fue un primer posteo al que inmediatamente le sumó otro en el que hizo saber: "Volver a creer en la Justicia es un alivio al corazón. Entre tanta mierda volver a confiar ya es un montón".

Qué había declarado Julieta Makintach antes de su destitución

El jurado de enjuiciamiento resolvió finalmente destituir a la jueza Julieta Makintach luego de que saliera a la luz la filmación del documental Justicia Divina en plena etapa del juicio por la muerte de Diego Maradona. El cuerpo evaluador coincidió de manera unánime y, además de removerla del cargo que ocupaba, decidió que no podrá desempeñar ninguna otra función dentro del Poder Judicial.

La magistrada no estuvo presente en la instancia decisiva en la que se confirmó su apartamiento. Sin embargo, en una oportunidad anterior en la que sí tuvo la palabra, Makintach había elegido dirigir un mensaje directamente a los familiares del astro del fútbol, a quienes les expresó su arrepentimiento y un pedido de disculpas. Al mismo tiempo, intentó explicar su actuación ante el proceso disciplinario. Allí remarcó: “No mentí nunca”, una frase con la que buscó sintetizar su postura frente a las acusaciones que se venían acumulando en su contra.

Durante ese descargo que tuvo lugar días antes de conocerse el veredicto del jurado, la jueza describió el impacto personal que, según ella, tuvo todo lo sucedido desde que se iniciaron las críticas por la grabación del documental. Visiblemente afectada, aseguró que no había tenido posibilidad de expresarse públicamente a lo largo de los últimos meses y que su versión de los hechos había quedado relegada detrás de la escalada mediática que se generó desde que su nombre apareció involucrado. En esa instancia, Makintach señaló: “Hace cinco meses que no puedo hablar, me atribuyen cosas que no son. Se ha dicho tanto de mi persona, me difamaron, me atacaron por todos lados y no merezco ninguno”.

De esta manera, su alegato final estuvo centrado en remarcar que se sintió injustamente expuesta y que, según su mirada, las acusaciones que derivaron en su destitución no coincidían con su conducta durante el juicio. Aun así, la decisión del jurado fue categórica y marcó el cierre de su paso por la Justicia.