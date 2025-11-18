El hermano de un gobernador atropelló y mató a un hombre: los detalles

accidente zdero

La imputación y las primeras pericias

Inmediatamente después del choque, intervinieron agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, quienes realizaron las primeras actuaciones en el lugar. A Horacio Zdero se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó 0,00 g/l, según confirmaron fuentes policiales.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien ordenó que Zdero fuera notificado de una imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”. Por el momento, continúa en libertad mientras avanzan las pericias mecánicas, fotográficas y las declaraciones de testigos.

La fiscalía también dispuso una serie de tareas técnicas para reconstruir la mecánica del siniestro, entre ellas el análisis de frenadas, peritajes sobre la camioneta, revisión de cámaras de seguridad cercanas y testimonios de vecinos. La zona, según mencionaron medios locales, es transitada por personas que regresan de un boliche ubicado a pocos metros, un dato que podría ayudar a comprender el contexto del hecho.

Leandro Zdero habló públicamente

El caso tomó mayor notoriedad este lunes cuando el gobernador Leandro Zdero se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí lamentó lo sucedido y envió condolencias a la familia de la víctima.

“Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, expresó el mandatario.

En el mismo mensaje, aseguró que no habrá ningún tipo de intervención política ni beneficios judiciales: “Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”.

La declaración se conoció horas después de una reunión que Zdero mantuvo en la Casa Rosada con el ministro Diego Santilli y el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que incrementó el interés mediático alrededor del caso.