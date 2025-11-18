Marcelo Tinelli anunció una dura decisión en medio del conflicto familiar con Juanita Tinelli
En la mañana de este martes, Marcelo Tinelli terminó con los rumores y anunció una difícil decisión que tomó en medio del problema que le toca vivir con su familia. Enterate.
La interna familiar de los Tinelli volvió a ocupar el centro de la escena mediática en las últimas semanas, y cuando todo indicaba que el propio Marcelo Tinelli rompería el silencio este martes tras ausentarse varios días en su conducción de Carnaval Stream, finalmente no será así.
El propio conductor comunicó en sus redes sociales el levantamiento de su programa ya que optó por "guardarse" y cuidar a su familia en medio del momento difícil que le toca atravesar con su hija Juanita Tinelli.
Marcelo publicó un extenso comunicado donde explicó los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta decisión, y confirmó que el ciclo volverá en 2026 pese a que desde el canal aseguran que no.
“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, señaló Tinelli en su mensaje.
También destacó la buena voluntad del equipo de Carnaval Stream, con quienes tomó la decisión conjunta de frenar el programa. “Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó.
Tinelli aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, señaló en tono emotivo.
Por último, Marcelo se mostró optimista y aseguró que el 2026 será un año de reconstrucción. “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”, cerró.