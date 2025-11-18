Marcelo Tinelli anunció una dura decisión en medio del conflicto familiar con Juanita Tinelli

También destacó la buena voluntad del equipo de Carnaval Stream, con quienes tomó la decisión conjunta de frenar el programa. “Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó.

Tinelli aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, señaló en tono emotivo.

Por último, Marcelo se mostró optimista y aseguró que el 2026 será un año de reconstrucción. “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”, cerró.

Marcelo Tinelli

