Ataque de pánico, llanto y una versión particular: declaró "La Toretto" y se quebró ante el fiscal

Durante su declaración, la joven se quebró al rememorar el trágico evento y afirmó no haber estado participando en una carrera clandestina. "Por el trauma que vivió, cuando empezó a declarar se sintió mal, empezó a perder el aire, tuvo un ataque de pánico, debió ser asistida por los médicos y le dieron una pastilla sublingual", afirmó Flavio Gliemmo, uno de sus abogados defensores.

Según trascendió, la acusada explicó que seguía a una amiga en otro vehículo para regresar a City Bell, ya que no estaba familiarizada con las calles de La Plata. En relación al accidente, confesó que no percibió la presencia de la motocicleta de Armand hasta que fue demasiado tarde, en el cruce de las calles 13 y 32, y que no observó el semáforo en rojo.

Gliemmo agregó que Alvite fue sometida a más de cincuenta preguntas por parte del fiscal. Además, la declaración de un testigo podría ser crucial para la defensa, ya que asegura que ella fue quien llamó a los servicios de emergencia para socorrer al motociclista herido.

Aunque por el momento se enfrenta a cargos por "homicidio simple con dolo eventual", los abogados de Alvite solicitarán su liberación. Inicialmente, la causa fue catalogada como "homicidio culposo", pero tras el análisis de videos, la fiscalía solicitó un cambio de calificación al considerar que Alvite participaba en una picada con otra joven al volante de un Peugeot 208.

Según las imágenes obtenidas, Alvite cruzó un semáforo en rojo a bordo de un Volkswagen Gol, impactando al motociclista que tenía derecho de paso. Este último falleció horas después en el Hospital San Roque de Gonnet.

Casi simultáneamente al accidente, la joven publicó en sus redes sociales una comparación entre ella y Dominic Toretto, personaje de la saga "Rápido y Furioso", conocido por su participación en carreras clandestinas.