Policiales
Palermo
SAME
Batalla campal en un boliche de Palermo: 10 detenidos, heridos y caos en la madrugada

La violenta pelea comenzó dentro del local bailable y continuó en el exterior. Ambulancias del SAME trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y tirados en la calle.

Batalla campal en un boliche de Palermo: 10 detenidos, heridos y caos en la madrugada

Un violento episodio en la madrugada de este miércoles generó conmoción en el barrio porteño de Palermo, cuando una pelea masiva en el interior del boliche INK terminó en una batalla campal en plena Avenida Niceto Vega al 5600, zona de Palermo Hollywood.

El incidente dejó como saldo al menos diez jóvenes detenidos, varios apuñalados y heridos, algunos de ellos con cortes en el rostro y ropa rota, además de un importante operativo policial y sanitario que complicó el tránsito en la zona.

El equipo de A24, único medio presente en el lugar, relató en vivo la dramática escena: “Estamos apenas a metros del canal, a la salida de este boliche, donde todavía están trabajando algunas ambulancias privadas. Desde que llegamos, llegaron tres chicos bastante lastimados, ensangrentados, con la ropa rota”, describió el cronista Fabián Rubino.

Alberto Crescenti, director del SAME, precisó: “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”.

Pelea dentro y fuera de un boliche de Palermo

De acuerdo a los primeros reportes, la pelea comenzó adentro del local bailable y rápidamente se trasladó a la vereda. Testigos aseguran que los jóvenes estaban completamente alcoholizados y que la situación se descontroló en cuestión de minutos.

“Fue una batalla campal. Vimos sangre, ropa rota y chicos caminando tambaleando por la calle. La policía llegó después de que todo se había desbordado”, indicó el cronista.

La situación fue tan violenta que algunos de los presentes terminaron enfrentándose con los agentes de la Policía de la Ciudad. “Había una persona de gorra negra bastante alterada peleando con la Policía, que se quejaba del procedimiento”, contó el cronista de A24.

Diez detenidos y tensión en la zona

Mientras continuaban las corridas, la Policía logró detener a diez jóvenes que fueron trasladados a la comisaría de la zona.

En paralelo, varias ambulancias del SAME y de servicios privados ingresaron al boliche y asistieron a los heridos. Uno de los casos más graves fue el de un joven que debió recibir suero en plena vereda por la magnitud de las lesiones.

Ahora, la Justicia porteña investiga cómo se originó la pelea y si el boliche cumplía con las normas de seguridad establecidas. No se descarta que el Gobierno de la Ciudad evalúe sanciones administrativas o una clausura preventiva del local.

Palermo SAME Batalla campal
