Batalla campal en un boliche de Palermo: 10 detenidos, heridos y caos en la madrugada

Alberto Crescenti, director del SAME, precisó: “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”.

Pelea dentro y fuera de un boliche de Palermo

De acuerdo a los primeros reportes, la pelea comenzó adentro del local bailable y rápidamente se trasladó a la vereda. Testigos aseguran que los jóvenes estaban completamente alcoholizados y que la situación se descontroló en cuestión de minutos.

“Fue una batalla campal. Vimos sangre, ropa rota y chicos caminando tambaleando por la calle. La policía llegó después de que todo se había desbordado”, indicó el cronista.

La situación fue tan violenta que algunos de los presentes terminaron enfrentándose con los agentes de la Policía de la Ciudad. “Había una persona de gorra negra bastante alterada peleando con la Policía, que se quejaba del procedimiento”, contó el cronista de A24.

Diez detenidos y tensión en la zona

Mientras continuaban las corridas, la Policía logró detener a diez jóvenes que fueron trasladados a la comisaría de la zona.

En paralelo, varias ambulancias del SAME y de servicios privados ingresaron al boliche y asistieron a los heridos. Uno de los casos más graves fue el de un joven que debió recibir suero en plena vereda por la magnitud de las lesiones.

Ahora, la Justicia porteña investiga cómo se originó la pelea y si el boliche cumplía con las normas de seguridad establecidas. No se descarta que el Gobierno de la Ciudad evalúe sanciones administrativas o una clausura preventiva del local.