De la fiesta por el Día del Niño a una batalla campal: el video de la violenta pelea a piñas y cadenas

Lo que debía ser una jornada de celebración por el Día de las Infancias en la ciudad santafesina de San José del Rincón terminó en un escándalo de proporciones que quedó registrado en varios videos y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Un festejo por el Día de las Infancias terminó en una violenta pelea entre mujeres frente a la plaza central. Siete personas resultaron con lesiones leves y dos policías fueron agredidos durante la intervención.
De la fiesta por el Día del Niño a la batalla campal: el video de la violenta pelea a piñas y cadenas. (Foto: A24.com)
Lo que debía ser una jornada de celebración por el Día de las Infancias en la ciudad santafesina de San José del Rincón terminó en un escándalo de proporciones que quedó registrado en varios videos y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En medio de un evento familiar organizado por el municipio en la plaza central de la localidad, dos mujeres comenzaron una violenta pelea que derivó en una batalla campal con varios involucrados, la intervención de múltiples patrulleros, siete personas heridas y hasta agresiones a policías.
El episodio ocurrió el pasado domingo por la tarde, alrededor de las 18.20, en la plaza principal de San José del Rincón, ubicada frente a la Municipalidad. Decenas de familias se habían acercado para disfrutar de las actividades por el Mes de las Infancias, con juegos y espectáculos para los más chicos.
Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando dos mujeres comenzaron a discutir. En cuestión de segundos, el cruce verbal se volvió físico, con golpes de puño, tirones de pelo y hasta el uso de objetos contundentes como cadenas de bicicleta.
Testigos indicaron que el incidente comenzó en el centro de la plaza y que, rápidamente, un grupo numeroso de personas se acercó. Algunas intentaron separar a las mujeres, pero otras alentaban la pelea e incluso la grababan con sus celulares.
En pocos minutos, la situación escaló y se convirtió en una gresca generalizada. En el tumulto, varios menores fueron empujados y cayeron al suelo, lo que generó momentos de pánico entre los presentes.
“Vi a un nene que casi se golpea contra un banco de plaza, estaba llorando y la mamá lo sacó rápido”, contó una vecina que presenció la escena.
El personal de seguridad municipal que se encontraba en el evento advirtió la situación y dio aviso a los efectivos de la 6ta Zona de Inspección, que patrullaban en jurisdicción de la Comisaría 14ta.
Al llegar, los policías se encontraron con entre 200 y 300 personas agolpadas alrededor de la pelea. Intentaron separar a las agresoras, pero la magnitud del desorden los superó y debieron pedir refuerzos. Minutos después, una nueva unidad del Comando Radioeléctrico llegó a la plaza.
Durante las tareas para contener a la multitud y detener la pelea, dos agentes fueron agredidos físicamente. Aunque no sufrieron lesiones graves, la situación evidenció el nivel de violencia del enfrentamiento.
Las dos mujeres que iniciaron el altercado fueron identificadas y trasladadas para recibir atención médica y ser evaluadas en Medicina Legal.
El parte policial confirmó que siete personas resultaron con lesiones leves, entre ellas adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22 años y una mujer de 36 años. Todas recibieron asistencia en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.
No obstante, todas las personas lesionadas decidieron instar acciones penales contra las dos agresoras, quienes quedaron vinculadas a una causa por lesiones leves.
Fuentes de la Unidad Regional I informaron que se abrió una investigación formal para determinar las responsabilidades individuales y el origen del conflicto. Para ello se utilizarán las grabaciones realizadas por testigos y se tomarán declaraciones a los involucrados, incluidos los agentes agredidos.
La causa por lesiones leves se encuentra en etapa inicial, pero no se descarta que pueda derivar en imputaciones más graves si se comprueba el uso de objetos peligrosos o la intención de causar daño a menores.
Por el momento, las autoridades trabajan en identificar a otros posibles partícipes y en esclarecer si existían antecedentes previos entre las mujeres que originaron la disputa.