De la fiesta por el Día del Niño a una batalla campal: el video de la violenta pelea a piñas y cadenas

Testigos indicaron que el incidente comenzó en el centro de la plaza y que, rápidamente, un grupo numeroso de personas se acercó. Algunas intentaron separar a las mujeres, pero otras alentaban la pelea e incluso la grababan con sus celulares.

En pocos minutos, la situación escaló y se convirtió en una gresca generalizada. En el tumulto, varios menores fueron empujados y cayeron al suelo, lo que generó momentos de pánico entre los presentes.

“Vi a un nene que casi se golpea contra un banco de plaza, estaba llorando y la mamá lo sacó rápido”, contó una vecina que presenció la escena.

Intervención policial y violencia contra los agentes

El personal de seguridad municipal que se encontraba en el evento advirtió la situación y dio aviso a los efectivos de la 6ta Zona de Inspección, que patrullaban en jurisdicción de la Comisaría 14ta.

Al llegar, los policías se encontraron con entre 200 y 300 personas agolpadas alrededor de la pelea. Intentaron separar a las agresoras, pero la magnitud del desorden los superó y debieron pedir refuerzos. Minutos después, una nueva unidad del Comando Radioeléctrico llegó a la plaza.

Durante las tareas para contener a la multitud y detener la pelea, dos agentes fueron agredidos físicamente. Aunque no sufrieron lesiones graves, la situación evidenció el nivel de violencia del enfrentamiento.

Las dos mujeres que iniciaron el altercado fueron identificadas y trasladadas para recibir atención médica y ser evaluadas en Medicina Legal.

La batalla campal dejó siete personas heridas

El parte policial confirmó que siete personas resultaron con lesiones leves, entre ellas adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22 años y una mujer de 36 años. Todas recibieron asistencia en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.

No obstante, todas las personas lesionadas decidieron instar acciones penales contra las dos agresoras, quienes quedaron vinculadas a una causa por lesiones leves.

Investigación en curso

Fuentes de la Unidad Regional I informaron que se abrió una investigación formal para determinar las responsabilidades individuales y el origen del conflicto. Para ello se utilizarán las grabaciones realizadas por testigos y se tomarán declaraciones a los involucrados, incluidos los agentes agredidos.

La causa por lesiones leves se encuentra en etapa inicial, pero no se descarta que pueda derivar en imputaciones más graves si se comprueba el uso de objetos peligrosos o la intención de causar daño a menores.

Por el momento, las autoridades trabajan en identificar a otros posibles partícipes y en esclarecer si existían antecedentes previos entre las mujeres que originaron la disputa.