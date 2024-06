Brutal ataque de un rottweiler a un nene de 3 años: "Le desfiguró la piernita"

Acerca del terrible momento vivido, Johana, la mamá del niño, relató que "el sábado al mediodía estábamos con mis nenes remontando un barrilete en la canchita de fútbol que da al fondo de mi casa. Tengo un hijo de 12 años y otro de 3. En un momento, se pusieron a jugar a la pelota, entonces como había mucho viento, me crucé a casa a llevar el barrilete y guardarlo. Desde adentro no sentí nada, me enteré al salir".