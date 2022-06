Bullying extremo: dos alumnos le dieron a un chico una bebida con antidepresivos y fue internado

“Cuando llegué a la escuela estaba drogado, desvanecido. No era él. Él estaba en clases. Cuando llegué yo, mi hijo estaba perdido. No podía estar de pie. Cuando me acerqué a él se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada”, agregó.

bullying.jpg Imagen ilustrativa.

Según detalló, los directivos de la escuela no llamado a una ambulancia cuando ella llegó. “La docente que estaba a cargo no se dio cuenta de que mi hijo estaba mal. Pedí que se hicieran cargo y ahí los menores confesaron que le echaron pastillas en un agua saborizada”, expresó.

Según Ana Sánchez, secretaria de Educación provincial, precisó que el alumno tuvo que ser sometido a un lavaje de estómago y que las sustancias detectadas por los médicos del Hospital Rawson que lo atendieron fueron benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas.

“El niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El Ministerio actuará en consecuencia”, sostuvo a los medios locales Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación.