Candela Arizaga rompió el silencio y dejó un inesperado pedido sobre Facundo Moyano

Consultada por el estado de su perro, respondió: “Maffi está muy bien, en Rosario con mi familia”. Respecto de las críticas que recibió en redes sociales, señaló: “Me han dicho de todo. ¿Qué no me han dicho? Pero sé que es así, es parte de la vida”.

Sobre su vínculo con Moyano, insistió: “Con Facundo no puedo hablar, no hubo un arreglo como dicen. Soy sana y soy deportista. Tuve un brote y es un tema psicológico que tengo que trabajar”.

También fue consultada por la supuesta participación de un dealer conocido como “Pinocho”, mencionado durante la investigación. “No sé quién es Pinocho”, respondió. Y concluyó: “Espero que esto termine y poder ver a mi pareja”.

Durante su salida de la fiscalía estuvo acompañada por el abogado Javier Herrera, lo que llamó la atención de los cronistas debido a la ausencia de Marcelo Storto, quien hasta ahora venía ejerciendo su representación legal.

Cómo avanza la investigación judicial y cuál es la carátula de la causa

El expediente fue derivado de la Fiscalía de Flagrancia a una fiscalía especializada y, por el momento, mantiene la carátula de privación ilegítima de la libertad y lesiones.

La causa se inició tras los hechos ocurridos dos días atrás, cerca de las 5 de la madrugada, cuando Candela Arizaga salió corriendo del departamento de Facundo Moyano y caminó de manera errática y a contramano por las calles de Barrancas de Belgrano.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el exdiputado intentaba contenerla mientras ella procuraba soltarse y alejarse del lugar. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias de lo ocurrido.