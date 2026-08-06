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Candela Arizaga rompió el silencio y dejó un inesperado pedido sobre Facundo Moyano

La modelo e influencer salió por la puerta principal del edificio judicial tras permanecer allí durante un par de horas para declarar y habló por primera vez con la prensa.

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Candela Arizaga rompió el silencio tras declarar en la Fiscalía. (Foto: captura)

Candela Arizaga rompió el silencio tras declarar en la Fiscalía. (Foto: captura)

Candela Arizaga habló este jueves luego de ampliar su declaración en la Unidad Fiscal ubicada sobre la avenida Balbín, en el marco de la investigación por los incidentes ocurridos con Facundo Moyano. Ante la prensa, aseguró que “nunca hubo violencia”, reconoció que sufrió “un brote” y expresó un profundo deseo.

Leé también Caso Facundo Moyano: la declaración de Candela Arizaga tras ser internada y el dato revelador sobre un supuesto dealer
Qué declaró Candela Arizaga tras ser internada y el dato sobre un supuesto dealer. (Foto: captura)

La joven salió por la puerta principal de la fiscalía tras permanecer allí durante un par de horas. Aunque en un primer momento intentó retirarse rápidamente, finalmente se detuvo para hablar con los medios y dar su versión de los hechos. “Fue un brote que tuve y tengo que trabajar para estar bien. Quiero que esto se solucione para poder ver a mi pareja”, afirmó.

Además, explicó: “Estuve inconsciente hasta ayer y yo no tenía abogado. (Marcelo) Storto se presentó ante mi familia y me defendió muy bien, pero elegí llamar a otro”, dijo la modelo en referencia al cambio de representación legal y a la incorporación del abogado Javier Herrera.

Arizaga también sostuvo que el conflicto no estuvo relacionado con Moyano. “Pasé por muchas cosas. El problema nunca fue con Facundo, tuve un brote que pienso tratar. Estaba muy asustada; incluso, si ven el video, veo a un policía y me asusto. Ahora espero que se solucione y poder ver a mi pareja”, manifestó y reveló: "Quiero ver a mi pareja".

Consultada por el estado de su perro, respondió: “Maffi está muy bien, en Rosario con mi familia”. Respecto de las críticas que recibió en redes sociales, señaló: “Me han dicho de todo. ¿Qué no me han dicho? Pero sé que es así, es parte de la vida”.

Sobre su vínculo con Moyano, insistió: “Con Facundo no puedo hablar, no hubo un arreglo como dicen. Soy sana y soy deportista. Tuve un brote y es un tema psicológico que tengo que trabajar”.

También fue consultada por la supuesta participación de un dealer conocido como “Pinocho”, mencionado durante la investigación. “No sé quién es Pinocho”, respondió. Y concluyó: “Espero que esto termine y poder ver a mi pareja”.

Durante su salida de la fiscalía estuvo acompañada por el abogado Javier Herrera, lo que llamó la atención de los cronistas debido a la ausencia de Marcelo Storto, quien hasta ahora venía ejerciendo su representación legal.

Cómo avanza la investigación judicial y cuál es la carátula de la causa

El expediente fue derivado de la Fiscalía de Flagrancia a una fiscalía especializada y, por el momento, mantiene la carátula de privación ilegítima de la libertad y lesiones.

La causa se inició tras los hechos ocurridos dos días atrás, cerca de las 5 de la madrugada, cuando Candela Arizaga salió corriendo del departamento de Facundo Moyano y caminó de manera errática y a contramano por las calles de Barrancas de Belgrano.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el exdiputado intentaba contenerla mientras ella procuraba soltarse y alejarse del lugar. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Candela Arizaga declar�: Aseguró que no hubo violencia y que sufrió un brote psicol�gico.
  • Deseo de pareja: Expresó su voluntad de reencontrarse con Facundo Moyano tras la situaci�n.
  • Causa judicial: La investigaci�n sigue bajo la car�tula de privaci�n ileg�tima de la libertad y lesiones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Facundo Moyano justicia Fiscalía
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