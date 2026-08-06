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Cuál es el número de inflación que las consultoras que releva el BCRA prevén para julio

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipó una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses. Además, las consultoras y bancos ajustaron sus previsiones sobre el dólar, la actividad económica, el empleo, las tasas de interés y el resultado fiscal.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipó una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses. (Foto: archivo) 

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipó una desaceleración gradual de la inflación en los próximos meses. (Foto: archivo) 

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto. El informe también proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará el 29,8% en 2026, mientras que el dólar cerraría este año en $1.652.

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El grupo de analistas con mejor desempeño en las proyecciones, identificado como Top 10, calculó una inflación de 1,9% para julio. En tanto, para el IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y los componentes estacionales, la previsión fue de 1,8%, tanto para el promedio de los participantes como para ese grupo de especialistas.

El informe también proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará el 29,8% en 2026. (Foto: archivo)

El informe también proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará el 29,8% en 2026. (Foto: archivo)

Inflación con una desaceleración gradual

Las proyecciones del REM anticipan una moderación del ritmo inflacionario durante los próximos meses. Los participantes estimaron un IPC de 1,8% para agosto y septiembre, de 1,7% para octubre, de 1,6% para noviembre y una leve aceleración hasta 1,8% en diciembre. Para enero de 2027, la expectativa vuelve a ubicarse en 1,7%.

Qué prevén para el dólar

En relación con el tipo de cambio, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar en un promedio de $1.512 para agosto, un valor inferior al proyectado en el relevamiento anterior. Para diciembre, el consenso de los analistas prevé una cotización de $1.652, lo que representaría una suba interanual de 14,1%, por debajo de la inflación esperada. Entre los integrantes del Top 10, la proyección para el cierre del año es de $1.605.

La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en un promedio de $1.512 para agosto. (Foto: archivo)

La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en un promedio de $1.512 para agosto. (Foto: archivo)

Actividad económica y empleo

Las consultoras estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría registrado una caída de 0,4% durante el segundo trimestre del año. Para el tercer y cuarto trimestre de 2026 proyectaron un crecimiento de 1% en cada período.

En el promedio de las estimaciones, la economía crecería 2,7% en 2026, mientras que el Top 10 prevé un avance de 2,6%.

En cuanto al mercado laboral, el REM ubicó la tasa de desocupación del segundo trimestre en 7,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto del informe anterior. Para el cuarto trimestre se espera una baja hasta 7,5%, aunque el grupo de analistas más precisos mantuvo su previsión en 7,7% para ambas mediciones.

Tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal

Respecto del costo del financiamiento, el relevamiento proyectó una tasa de interés activa de bancos privados (TAMAR) de 22,40% nominal anual para agosto, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%. Para diciembre de 2026, la expectativa es de 22,2% nominal anual y una tasa efectiva mensual de 1,82%. El Top 10, por su parte, estimó una TAMAR de 22,7% para agosto y de 22,5% para diciembre.

En materia de comercio exterior, las consultoras previeron exportaciones de bienes por U$S 100.207 millones este año e importaciones por U$S 76.773 millones. De concretarse esas proyecciones, el saldo comercial alcanzaría un superávit de U$S 23.434 millones, levemente inferior al estimado en el relevamiento previo.

Por último, el REM proyectó un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,6 billones para 2026. El Top 10 estimó un resultado positivo de $15,1 billones y ninguno de los consultores relevados previó un superávit inferior a $9 billones para ese período.

En pocas palabras

  • Inflación proyectada: Consultoras y bancos estiman una inflación del 2% para julio y desaceleración gradual en los meses siguientes, según el REM del BCRA.
  • Pronóstico dólar: El tipo de cambio oficial cerraría el año en $1.652, con una suba interanual menor a la inflación esperada.
  • Economía y empleo: Se prevé una caída del PIB del 0,4% en el segundo trimestre, con crecimiento posterior y una tasa de desocupación estable en 7,7%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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