Cuál es el número de inflación que las consultoras que releva el BCRA prevén para julio

La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en un promedio de $1.512 para agosto. (Foto: archivo)

Actividad económica y empleo

Las consultoras estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría registrado una caída de 0,4% durante el segundo trimestre del año. Para el tercer y cuarto trimestre de 2026 proyectaron un crecimiento de 1% en cada período.

En el promedio de las estimaciones, la economía crecería 2,7% en 2026, mientras que el Top 10 prevé un avance de 2,6%.

En cuanto al mercado laboral, el REM ubicó la tasa de desocupación del segundo trimestre en 7,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto del informe anterior. Para el cuarto trimestre se espera una baja hasta 7,5%, aunque el grupo de analistas más precisos mantuvo su previsión en 7,7% para ambas mediciones.

Tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal

Respecto del costo del financiamiento, el relevamiento proyectó una tasa de interés activa de bancos privados (TAMAR) de 22,40% nominal anual para agosto, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%. Para diciembre de 2026, la expectativa es de 22,2% nominal anual y una tasa efectiva mensual de 1,82%. El Top 10, por su parte, estimó una TAMAR de 22,7% para agosto y de 22,5% para diciembre.

En materia de comercio exterior, las consultoras previeron exportaciones de bienes por U$S 100.207 millones este año e importaciones por U$S 76.773 millones. De concretarse esas proyecciones, el saldo comercial alcanzaría un superávit de U$S 23.434 millones, levemente inferior al estimado en el relevamiento previo.

Por último, el REM proyectó un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,6 billones para 2026. El Top 10 estimó un resultado positivo de $15,1 billones y ninguno de los consultores relevados previó un superávit inferior a $9 billones para ese período.