A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
RENOVACIÓN

¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: "Me sorprendió"

Ángel de Brito reveló que recibió una oferta para ponerse al frente de un nuevo formato en la pantalla chica.

6 ago 2026, 16:57
Banner seguínos en google Primicias Ya
¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: Me sorprendió

¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: "Me sorprendió"

¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: Me sorprendió

¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: "Me sorprendió"

En una nota con Desayuno Americano (América TV), Ángel de Brito reveló que no descarta ponerle un punto final a LAM (América TV), a poco de cumplirse doce años del inicio del ciclo insignia de su carrera.

"Son ciclos, son 12 años, me parece que estamos bien. Estoy re contento en LAM en América, con Mandarina (la productora). No dije que me voy a retirar de la televisión, pero por ahí, hacer otra cosa, algo parecido", sostuvo.

Leé también

Ángel de Brito lanzó una fuerte definición sobre el futuro de LAM: "Tengo ganas de..."

Ángel de Brito lanzó una fuerte definición sobre el futuro de LAM: Tengo ganas de....

En Bondi Live, Ángel dio más precisiones sobre su futuro en la pantalla chica. El animador contó que está evaluando una oferta que le llegó de la mano de Pamela David.

"Me escribió Pamela. Me propuso hacer otro programa. Me dijo: '¿Te gustaría hacer tal cosa en el canal?'. Le dije: '¿Pero ya está? ¿Se hace?'", comentó.

Consultado en Ángel Responde sobre si le había gustado la propuesta, el conductor prefirió no dar detalles: "No puedo decir la respuesta, pero me sorprendió. ¡Es para América!", completó.

El video inédito del pasado de Ángel de Brito que derivó en una fuerte revelación

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes un video de sus inicios en la televisión, un fragmento de una nota que le hizo a Rodolfo Barili para Telefe Noticias, muy lejos del rol de conductor consolidado que ocupa hoy al frente de ciclos como LAM.

El material despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores y lo llevó a recordar otro momento particular de sus comienzos: una entrevista a Gustavo Cerati que lamentó no poder recuperar. Al compartir el video, escribió que le gustaría volver a ver esa nota, en la que el músico escuchaba por primera vez el disco Bocanada, generando gran repercusión entre quienes le pidieron que siguiera buscando ese material perdido.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
LAM Angel de Brito

Lo más visto