¿Se despide de LAM? Ángel de Brito reveló que recibió una tentadora propuesta televisiva: "Me sorprendió"

Consultado en Ángel Responde sobre si le había gustado la propuesta, el conductor prefirió no dar detalles: "No puedo decir la respuesta, pero me sorprendió. ¡Es para América!", completó.

El video inédito del pasado de Ángel de Brito que derivó en una fuerte revelación

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes un video de sus inicios en la televisión, un fragmento de una nota que le hizo a Rodolfo Barili para Telefe Noticias, muy lejos del rol de conductor consolidado que ocupa hoy al frente de ciclos como LAM.

El material despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores y lo llevó a recordar otro momento particular de sus comienzos: una entrevista a Gustavo Cerati que lamentó no poder recuperar. Al compartir el video, escribió que le gustaría volver a ver esa nota, en la que el músico escuchaba por primera vez el disco Bocanada, generando gran repercusión entre quienes le pidieron que siguiera buscando ese material perdido.