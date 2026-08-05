Candela Arizaga rompió el silencio tras el traumático episodio con Facundo Moyano: "Tengo..."

Con su publicación, Candela eligió no hacer referencia directa a Moyano ni brindar mayores detalles sobre el episodio. En cambio, se limitó a transmitir tranquilidad sobre su presente y el de su mascota, además de responder a las críticas que recibió en redes sociales.

Qué dijo la hermana de Candela Arizaga tras el escándalo que terminó con Facundo Moyano detenido

En medio de la investigación por el confuso episodio ocurrido durante la madrugada entre Candela Arizaga y Facundo Moyano -quien continúa detenido mientras avanza una causa por presunta violencia de género-, Victoria Arizaga, hermana de la modelo, decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido.

La joven utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo que rápidamente se expandió en distintas plataformas, luego de que Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, replicara la publicación. El texto apuntó de manera directa contra la dirigencia política y se difundió en medio del revuelo que provocó el caso.

“Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, escribió Victoria en una historia que se viralizó pocas horas después de conocerse los detalles del episodio que involucró a su hermana y al exdiputado. Más tarde, la instagramer compartió otra publicación vinculada a la situación: una foto de Candela junto a su perro, el mismo animal con el que, según trascendió, habría sido vista corriendo semidesnuda por la Avenida Libertador tras salir del departamento alquilado por Moyano.

Sobre esa secuencia, Pochi relató lo que habría sucedido en la vía pública. “Candela se fue corriendo con su perro del departamento que alquila Facundo Moyano, en lo que entiendo por lo que dijo el encargado en ropa interior. Su perro se escapó y lograron agarrarlo. Ella quiso subirse a la línea de colectivo 44 y justo la policía la bajó. Vecinos del barrio cuentan que ella iría pidiendo ayuda pero sin querer que nadie se acerque, ambos bajo los efectos de algo”, aseguró la instagramer.

Estas publicaciones se dieron en medio de la fuerte repercusión que el caso generó tanto en redes sociales como en los medios, mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió realmente durante la madrugada y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la detención de Moyano.