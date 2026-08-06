Bomba en el mercado de pases: tras jugar el Mundial con Argentina, Facundo Medina cambia de club

Si bien las cifras definitivas de la operación no trascendieron de manera oficial, la transacción demandará una inversión económica de fuerte impacto. Cabe recordar que el elenco francés desembolsó en su momento cerca de 20 millones de euros entre el costo del préstamo inicial y la posterior ejecución de la opción de compra.

Cuáles fueron los números de Facundo Medina en la última temporada y en el Mundial 2026

Durante su reciente campaña defendiendo la camiseta del Olympique de Marsella, el zaguero completó las siguientes estadísticas oficiales:

Partidos disputados: 26 encuentros oficiales.

Minutos en cancha: acumuló 2.015 minutos de juego.

Participación en ataque: no convirtió goles y entregó una asistencia.

Disciplina: recibió nueve tarjetas amarillas y no sufrió ninguna expulsión.

Por su parte, en el Mundial 2026 tuvo un papel activo en la rotación de Lionel Scaloni: fue titular frente a Argelia y Austria durante la fase de grupos, así como en el duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Asimismo, ingresó desde el banco de suplentes en los choques contra Egipto en octavos y ante España en la gran final.