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Bomba en el mercado de pases: tras jugar el Mundial con Argentina, Facundo Medina cambia de club

El defensor de la Selección Argentina acordó las condiciones para dejar el Marsella tras disputar el Mundial 2026. Los detalles de la negociación.

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Bomba en el mercado de pases: tras jugar el Mundial con Argentina, Facundo Medina cambia de club

El futuro profesional de Facundo Medina está a punto de dar un vuelco definitivo en pleno mercado de pases. Luego de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Argentina y de quedar consolidado como futbolista del Olympique de Marsella, el defensor despertó un fuerte interés en la Bundesliga e ingresó en la etapa final para sumarse al Bayer Leverkusen.

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La institución alemana comenzó a mover fichas rápidamente para conocer las condiciones de una eventual transferencia. Según pudo saber TyC Sports, los directivos del equipo germano alcanzaron un acuerdo con sus pares del club francés para formalizar las negociaciones, por lo que el traspaso se encuentra a simples detalles de concretarse.

Actualmente, el defensor no se reincorporó a los entrenamientos debido a que disfruta de una licencia otorgada hasta el próximo 12 de agosto, posterior a su participación con el combinado albiceleste en la cita máxima.

Por qué se da la venta de Facundo Medina si tenía contrato hasta 2030

Aunque el futbolista formado en las divisiones inferiores de River Plate firmó recientemente un contrato de larga duración hasta mediados de 2030, la posibilidad de emprender este nuevo rumbo está sumamente avanzada. El conjunto germano presentó una propuesta formal que terminó de convencer al Marsella de desprenderse del jugador.

Si bien las cifras definitivas de la operación no trascendieron de manera oficial, la transacción demandará una inversión económica de fuerte impacto. Cabe recordar que el elenco francés desembolsó en su momento cerca de 20 millones de euros entre el costo del préstamo inicial y la posterior ejecución de la opción de compra.

Cuáles fueron los números de Facundo Medina en la última temporada y en el Mundial 2026

Durante su reciente campaña defendiendo la camiseta del Olympique de Marsella, el zaguero completó las siguientes estadísticas oficiales:

  • Partidos disputados: 26 encuentros oficiales.

  • Minutos en cancha: acumuló 2.015 minutos de juego.

  • Participación en ataque: no convirtió goles y entregó una asistencia.

  • Disciplina: recibió nueve tarjetas amarillas y no sufrió ninguna expulsión.

Por su parte, en el Mundial 2026 tuvo un papel activo en la rotación de Lionel Scaloni: fue titular frente a Argelia y Austria durante la fase de grupos, así como en el duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Asimismo, ingresó desde el banco de suplentes en los choques contra Egipto en octavos y ante España en la gran final.

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