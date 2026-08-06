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El estremecedor relato de Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano: "Tuve..."

Candela Arizaga rompió el silencio en exclusiva con Primicias Ya para América TV tras el episodio que protagonizó durante la madrugada del martes, cuando fue vista corriendo por las calles de Belgrano seguida por su pareja, Facundo Moyano.

6 ago 2026, 17:04
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El estremecedor relato de Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano: Tuve...

El estremecedor relato de Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano: "Tuve..."

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El estremecedor relato de Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano: "Tuve..."

Tras declarar en la causa que la involucra junto a su pareja, Facundo Moyano, Candela Arizaga rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó durante la madrugada del martes 4 de agosto, cuando fue vista corriendo semidesnuda y en estado de conmoción por las calles del barrio porteño de Belgrano

Su exabogado, Diego Storto, había asegurado que el informe toxicológico de la joven habría dado positivo en cocaína. Según trascendió, hacía dos días se encontraba en una situación de consumo y también circularon versiones que mencionaban Tusi, alcohol y otras sustancias.

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Candela Arizaga y Facundo Moyano. (Foto: Instagram /candelamagaliok /facundomoyanook)

Concluida su declaración ante la fiscal Florencia Nocerez, habló en exclusiva con PrimiciasYa para América TV y dio su versión de lo sucedido. "Fue un momento muy loco. Tuve alucinaciones. Del suceso me acuerdo poco y nada. No fueron adicciones; me duele lo que se dijo en redes. Me acuerdo de que corrí por la calle, pero la mayoría de las cosas las vi después", explicó.

Además, confirmó que existe una medida de restricción de acercamiento con Moyano: " Tengo una perimetral, creo que sí. Vamos a ver cómo enfrentamos esto, que fue muy mediático. Nos veíamos seguido, hemos compartido muchas cosas. Es muy compañero, me ayuda mucho. Estoy triste".

Asimismo, desmintió haber sido víctima de una agresión física durante esa madrugada. " No estuve sometida a un episodio de violencia".

Por último, la joven contó cómo transitará los próximos días tras el impacto que tuvo el episodio. "Me voy a ir un tiempo con mi familia, en Rosario, para descansar y ordenar mi cabeza", señaló.

Qué dijo Candela Arizaga tras declarar en la Justicia

Candela Arizaga habló luego de declarar ante la Justicia por el episodio que la tuvo como protagonista y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "Estoy bien", aseguró la joven de 23 años, quien además desmintió que su abogado actual haya sido designado por la familia Moyano.

"Yo no tenía abogado, estuve inconsciente hasta ayer. Storto salió a defenderme e hizo las cosas muy bien. Pero yo salí a buscar mi abogado", explicó sobre su representación legal durante la investigación.

Al referirse al momento que generó preocupación, cuando fue registrada corriendo durante varios minutos por las calles de Belgrano en estado de desconcierto, la joven evitó profundizar sobre las versiones vinculadas al consumo. "No voy a hablar del consumo... Voy a trabajar para estar bien", manifestó.

En cuanto a su vínculo con Facundo Moyano y las especulaciones sobre una posible discusión entre ambos, Candela negó que el conflicto haya tenido relación con su pareja: "El problema nunca fue con Facundo Moyano, fue un brote psicótico. Espero volver a verlo".

"En las redes me dicen de todo, es parte de la vida", sostuvo. Además, descartó haber atravesado una situación de violencia.

La joven también contó que se presentó ante la Justicia con la intención de aclarar lo ocurrido y que espera que el expediente avance. "Espero que levanten la causa", expresó. A su vez, negó algunas versiones que circularon durante la investigación y, al ser consultada por los dichos de su exabogado Diego Storto sobre el personaje "Pinocho", respondió: "Nunca escuché hablar de Pinocho".

Por último, Candela hizo referencia a su mascota, Mafia, quien también estuvo involucrada en la escena que generó conmoción. "Gracias a Dios no le pasó nada a Mafia", destacó al recordar que salió junto a su perrita durante el episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano.

     

 

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