Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles de la autopsia de Johana

En el lugar fueron detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes trabajaban como serenos del predio. Ambos quedaron bajo arresto luego de que intentaran escapar cuando llegó la Policía junto a familiares de la víctima.

Los dos detenidos son serenos que trabajaban en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. (Foto: Policía).

Los investigadores también los sorprendieron mientras quemaban distintos elementos en un tambor. Entre esos objetos, según la pesquisa, habría prendas pertenecientes a Johana, que ahora serán analizadas como parte de la causa.

La última salida de Johana

La joven, mamá de dos nenas de 1 y 6 años, había salido de su casa el sábado por la tarde tras recibir una supuesta propuesta laboral. De acuerdo con su familia, tomó un remís para asistir a una entrevista en un balneario, pero nunca regresó.

Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron una intensa búsqueda. Finalmente, uno de sus hermanos, acompañado por efectivos policiales, llegó hasta el balneario donde fue hallado el cuerpo.

Durante el operativo, los agentes encontraron primero una motocicleta que pertenecería a uno de los sospechosos y, pocos metros después, localizaron el cadáver de la joven.

La sospecha de la familia

Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de Johana, la familia mantiene sus sospechas sobre el hombre que la llevó hasta el lugar donde debía realizar la supuesta entrevista laboral.

En diálogo exclusivo con A24, Luis, tío de la víctima, contó que comenzó a buscar al remisero apenas supo que su sobrina había desaparecido. "Cuando me enteré que no aparecía Mailén empecé a buscar al remisero que la llevó y él me dijo que se estaba conociendo con ella, que tenían algo. Después, me bloqueó en el chat", relató.

Para el familiar, esa actitud despertó fuertes sospechas sobre su posible participación en el caso. "Por la forma en que actuó, creemos que puede tener algún vínculo con lo que pasó", sostuvo.

Ahora, el fiscal Russo espera el resultado de nuevas pericias, el análisis de cámaras de seguridad y distintas declaraciones testimoniales para determinar cuál fue la participación de los detenidos y si existieron otras personas involucradas en el femicidio.