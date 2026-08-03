En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Mar Del Plata
Femicidio
Crimen

Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles de la autopsia de Johana

Johana Mailén Antonich, de 24 años, salió el sábado de su casa para una supuesta entrevista laboral. Su cuerpo fue encontrado horas después en una playa.

Banner Seguinos en google DESK
Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles de la autopsia de Johana. (Foto: archivo)

Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles de la autopsia de Johana. (Foto: archivo)

La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich, la joven de 24 años encontrada asesinada en una playa del sur de Mar del Plata, dio un paso clave con los primeros resultados de la autopsia. El informe forense determinó que la víctima murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia masiva tras una profunda herida de arma blanca en el cuello.

Leé también Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta
Horror en Mar del Plata: salió por una supuesta entrevista laboral y fue encontrada muerta

Según las conclusiones preliminares que recibió el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N°7, Johana también presentaba golpes en el rostro y lesiones en ambos brazos, compatibles con un intento de defensa durante el ataque. Además, los peritos indicaron que, hasta el momento, no se hallaron lesiones compatibles con una agresión sexual.

Los especialistas establecieron que la puñalada afectó la zona traqueal y desencadenó un shock hipovolémico que terminó provocando su muerte.

Dos detenidos y una investigación que avanza

El crimen salió a la luz el domingo por la mañana, cuando el cuerpo de la joven fue encontrado oculto detrás de una casilla en un balneario de la zona de Punta Canteras. Estaba atada, presentaba múltiples golpes y heridas cortantes.

En el lugar fueron detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes trabajaban como serenos del predio. Ambos quedaron bajo arresto luego de que intentaran escapar cuando llegó la Policía junto a familiares de la víctima.

Los dos detenidos son serenos que trabajaban en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. (Foto: Policía).

Los dos detenidos son serenos que trabajaban en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. (Foto: Policía).

Los investigadores también los sorprendieron mientras quemaban distintos elementos en un tambor. Entre esos objetos, según la pesquisa, habría prendas pertenecientes a Johana, que ahora serán analizadas como parte de la causa.

La última salida de Johana

La joven, mamá de dos nenas de 1 y 6 años, había salido de su casa el sábado por la tarde tras recibir una supuesta propuesta laboral. De acuerdo con su familia, tomó un remís para asistir a una entrevista en un balneario, pero nunca regresó.

Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron una intensa búsqueda. Finalmente, uno de sus hermanos, acompañado por efectivos policiales, llegó hasta el balneario donde fue hallado el cuerpo.

Durante el operativo, los agentes encontraron primero una motocicleta que pertenecería a uno de los sospechosos y, pocos metros después, localizaron el cadáver de la joven.

La sospecha de la familia

Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de Johana, la familia mantiene sus sospechas sobre el hombre que la llevó hasta el lugar donde debía realizar la supuesta entrevista laboral.

En diálogo exclusivo con A24, Luis, tío de la víctima, contó que comenzó a buscar al remisero apenas supo que su sobrina había desaparecido. "Cuando me enteré que no aparecía Mailén empecé a buscar al remisero que la llevó y él me dijo que se estaba conociendo con ella, que tenían algo. Después, me bloqueó en el chat", relató.

Para el familiar, esa actitud despertó fuertes sospechas sobre su posible participación en el caso. "Por la forma en que actuó, creemos que puede tener algún vínculo con lo que pasó", sostuvo.

Ahora, el fiscal Russo espera el resultado de nuevas pericias, el análisis de cámaras de seguridad y distintas declaraciones testimoniales para determinar cuál fue la participación de los detenidos y si existieron otras personas involucradas en el femicidio.

En pocas palabras

  • Femicidio en Mar del Plata: Los resultados de la autopsia revelaron que Johana Mailén Antonich, de 24 años, murió por un paro cardíaco tras una herida de arma blanca en el cuello.
  • Detenidos: Dos serenos del predio, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), fueron arrestados tras el hallazgo del cuerpo.
  • Investigación en curso: La familia sospecha del remisero que la llevó a la supuesta entrevista laboral, mientras la justicia analiza pruebas y testimonios.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mar Del Plata Femicidio Crimen
Notas relacionadas
Habló el tío de Johana, la joven asesinada en Mar del Plata: los audios que pueden ser clave en la causa
Geriátrico del horror: el acusado de agredir a adultas mayores se negó a declarar y pedirán su excarcelación
Detuvieron al acusado de golpear y maltratar a adultos mayores en un geriátrico

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar