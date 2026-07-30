Conmoción en San Juan: las emotivas despedidas a los siete tripulantes que murieron en el accidente

Todos formaban parte de una misión operativa conjunta destinada a cumplir tareas de prevención, capacitación y asistencia en la región.

Las emotivas despedidas a las víctimas

El accidente provocó una conmovedora ola de mensajes de despedida en las redes sociales. Amigos, familiares y allegados al comisario general Rubén Castro expresaron su profundo dolor y destacaron su vocación de servicio y su calidez humana.

Los compañeros del piloto Matías Valenzuela lo recordaron con afecto y resaltaron su compromiso con la tarea que desempeñaba.

En tanto, la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa de Las Rosas despidió a Andrés Bosch y destacó el honor de haber compartido el uniforme y distintas experiencias de servicio.

También hubo mensajes para Carlos Heredia, a quien vecinos y colaboradores recordaron por su permanente apoyo y compromiso con las tareas de protección y asistencia.

Las publicaciones estuvieron acompañadas por palabras de dolor y reconocimiento hacia quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas al servicio y la prevención de emergencias.

El dolor de las autoridades tras la tragedia

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la muerte de los siete ocupantes del helicóptero y expresó su profundo pesar por la tragedia.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia”, señaló el mandatario, quien puso al Gobierno de San Juan a disposición de las familias de las víctimas.

Tras conocerse la tragedia, la provincia decretó tres días de duelo. Durante ese período, las banderas permanecerán a media asta y se suspenderán los actos festivos oficiales.

También se refirió al accidente el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, quien junto con responsables del parque provincial señaló que durante la mañana se habían registrado bancos de neblina en la zona. Esta condición podría haber afectado la visibilidad al momento del vuelo.

Sin embargo, las causas del siniestro todavía son materia de investigación. La Junta de Seguridad en el Transporte y la Justicia Federal trabajan para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero.

Qué dijo el secretario de Seguridad sobre el operativo

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, explicó que el operativo para trasladar los cuerpos de las víctimas presenta dificultades debido a las características del terreno.

“El traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más inmediata posible, pero el lugar del accidente es bastante complejo para llegar. Hay que llegar en camioneta y después caminar para ir a buscar los cuerpos”, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa.

“Estamos haciendo las tratativas para que el traslado sea lo más urgente posible y estimo que se hará mañana”, agregó.

Respecto de las condiciones meteorológicas al momento del accidente, Delgado sostuvo que, “en apariencia, la zona climatológica estaba apta para volar”.

Por último, el secretario de Seguridad confirmó que permanecerá una guardia en el lugar del accidente para preservar la zona y garantizar el desarrollo de las tareas investigativas.

“Queda una guardia para resguardar el lugar del hecho y tener una investigación como corresponde”, afirmó Delgado.

Cómo fue el accidente del helicóptero en San Juan

Según la información disponible, el helicóptero había partido desde el Aeroclub de San Juan con destino a Valle Fértil, donde sus ocupantes participarían de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La aeronave cayó al norte del Parque Provincial Ischigualasto, en un sector de difícil acceso y con condiciones de visibilidad complicadas debido a la presencia de bancos de neblina.

Tras el accidente, equipos de rescate y personal de los organismos correspondientes desplegaron un operativo en la zona para asistir a las víctimas y trabajar en el lugar del siniestro.

Las autoridades provinciales brindaron contención a los familiares de los siete fallecidos, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la tragedia.