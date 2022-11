Carnicero salvó su vida de milagro en Escobar: ladrones le gatillaron 4 veces después de resistirse a un robo

Los tres ladrones ingresaron armados cuando el local recién abría. Se dirigieron a la zona donde está la caja y le apuntaron al dueño. Uno de los ladrones su subió al mostrador y ni bien pudo, el comerciante lo empujó como se ve en el video.

De inmediato, el hombre se tiró al suelo e intentó que no lo apuntaran pero el malviviente regresó, lo apuntó y le gatilló cuatro veces. Por suerte el hecho no derivó en una tragedia ya que los disparos no salieron.

"Qué está pasando en Escobar, qué nos pasa, qué tenemos que hacer, no se puede salir a disfrutar un paseo en moto, no se puede trabajar tranquilos, hoy domingo, 7.22 de la mañana tres delincuentes armados a punta de pistola intentaron no sé si robar o que la única intención que tuvieron fue dispararle varios tiros a mi marido, que por suerte y gracias a Dios, no pasó nada. Reaccionó contra ellos y logró que se fueran. La policía y prevención llegó en tiempo y forma pero los malvivientes ya habían escapado", expresó la esposa de Pisani en una cuenta de Facebook.