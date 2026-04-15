Caso Ángel: la fuerte decisión de la Justicia al equipo que le dio la tenencia del nene de 4 años a la madre

Nieto no estará sola en esta tarea. Contará con el respaldo técnico de Valentina Kresteff, coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, y de la funcionaria judicial Gisela Ochoa. Esta estructura de apoyo busca garantizar una investigación profunda, con múltiples miradas profesionales, que permita detectar posibles inconsistencias o fallas en la cadena de decisiones. El objetivo es claro: entender qué ocurrió y evitar que un caso similar vuelva a repetirse.

Mientras tanto, en paralelo a esta revisión institucional, la causa penal avanza con pasos firmes. Durante una audiencia clave realizada el martes, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para Mariela Altamirano y su pareja, Michael González. Ambos fueron imputados por homicidio agravado, una figura que contempla la pena máxima de prisión perpetua. La gravedad de la acusación refleja el convencimiento de los investigadores sobre la existencia de elementos contundentes que comprometen a los imputados.

La audiencia de control de detención fue determinante. El juez de Garantías Facundo Oribones evaluó una serie de pruebas que incluyeron informes forenses, testimonios y evidencia recolectada tanto por la fiscalía como por la querella. Según trascendió, los elementos reunidos permiten sostener, al menos en esta etapa inicial del proceso, la hipótesis de que el niño fue víctima de un contexto de violencia extrema.

El delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía implica que la víctima se encontraba en una situación de absoluta indefensión, lo que agrava la responsabilidad de los acusados. En este caso, la condición de madre y padrastro adquiere un peso determinante en la calificación legal, ya que se trata de personas que tenían el deber de cuidado sobre el menor.

El expediente judicial describe un escenario estremecedor. Si bien aún restan pericias y etapas procesales por cumplirse, los indicios recopilados hasta el momento delinean una trama de violencia que habría escalado hasta un desenlace irreversible. La investigación busca ahora reconstruir los últimos días de Ángel, identificar posibles señales de alerta previas y determinar si hubo intervenciones que no lograron evitar el desenlace.

En este punto, la intervención del equipo técnico cobra una relevancia central. Estos grupos interdisciplinarios, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, tienen la misión de evaluar situaciones familiares complejas y emitir recomendaciones a los jueces de Familia. Su rol es clave en la toma de decisiones sensibles, como la tenencia de un menor, lo que convierte cualquier posible error en una cuestión de enorme impacto.

La pregunta que sobrevuela la causa es inevitable: ¿se pudo haber evitado esta tragedia? La auditoría ordenada por el Superior Tribunal intentará dar respuestas. Se analizará si los informes reflejaban adecuadamente la realidad del entorno familiar, si se detectaron signos de riesgo y, en caso afirmativo, por qué no se actuó en consecuencia. También se revisará si existieron presiones, limitaciones de recursos o fallas metodológicas que hayan condicionado las evaluaciones.

El caso de Ángel también pone en evidencia las tensiones que atraviesan los sistemas de protección de la infancia en contextos de alta demanda. Los equipos técnicos suelen trabajar con recursos limitados y bajo una enorme presión, lo que puede derivar en decisiones complejas en plazos acotados. Sin embargo, la magnitud de este caso obliga a revisar si esas condiciones pueden justificar eventuales fallas o si, por el contrario, es necesario repensar completamente el sistema.

En Comodoro Rivadavia, la conmoción social es profunda. Vecinos, organizaciones sociales y referentes comunitarios expresaron su dolor y exigieron justicia. La muerte de un niño en circunstancias violentas genera un impacto que trasciende lo judicial y se instala en el corazón mismo de la comunidad, obligando a todos los actores a reflexionar sobre sus responsabilidades.

En este contexto, la causa avanza con una doble dimensión: por un lado, la búsqueda de responsabilidades penales directas en la muerte del menor; por otro, la revisión de las decisiones institucionales que precedieron al hecho. Ambas líneas de investigación son fundamentales para comprender la totalidad del caso y para sentar precedentes que permitan evitar nuevas tragedias.

El proceso recién comienza y aún quedan múltiples instancias por transitar. La prisión preventiva de los imputados marca un paso inicial, pero la causa deberá atravesar etapas de recolección de pruebas, pericias complementarias y eventuales audiencias de elevación a juicio. Cada uno de estos pasos será clave para consolidar la acusación o, en su defecto, reconfigurar la hipótesis del caso.

En paralelo, la auditoría del equipo técnico podría tener consecuencias de gran alcance. Dependiendo de sus conclusiones, podrían derivarse sanciones administrativas, cambios en los protocolos de actuación o incluso reformas estructurales en el funcionamiento de estos equipos. La expectativa es que el informe final no solo esclarezca lo ocurrido, sino que también proponga mejoras concretas en el sistema.

El nombre de Ángel se convirtió, en pocas horas, en un símbolo doloroso. Su historia expone las grietas de un sistema que, en teoría, está diseñado para proteger a los más vulnerables, pero que en este caso no logró evitar el peor desenlace posible. La sociedad observa, exige respuestas y espera que la Justicia avance con firmeza.

A medida que se desarrollen las investigaciones, cada detalle será analizado con lupa. Desde los informes iniciales hasta las decisiones judiciales, pasando por las intervenciones de organismos estatales, todo formará parte de un rompecabezas complejo que busca reconstruir la verdad. La resolución final no solo determinará responsabilidades individuales, sino que también dejará lecciones profundas sobre el funcionamiento del sistema.