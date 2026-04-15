Tensión el vivo: el momento donde el papá de Ángel le grita asesinos a su ex y al padrastro del niño

La escena fue tan tensa como simbólica. De un lado, los imputados, sentados, en silencio. Del otro, el padre del niño, consumido por la impotencia. En el medio, un tribunal que intentaba sostener el orden en una situación que se desbordaba por la carga emocional. La intervención judicial fue inmediata: se solicitó calma, se restableció el protocolo y la audiencia continuó, aunque nada volvió a ser igual después de ese instante.

La decisión del juez de dictar prisión preventiva para ambos acusados respondió a la evaluación de riesgos procesales concretos. Entre ellos, la posibilidad de fuga y la eventual interferencia en la investigación. La medida implica que tanto Altamirano como González permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial, una señal clara de la gravedad con la que el caso está siendo tratado por las autoridades.

Sin embargo, más allá de las resoluciones formales, lo que verdaderamente marcó la jornada fue el impacto humano. El grito del padre no solo fue un acto de desesperación, sino también un reclamo de justicia que encuentra eco en buena parte de la sociedad. Desde que se conoció la muerte del pequeño Ángel, vecinos, allegados y organizaciones sociales han manifestado su indignación y exigido respuestas claras.

La causa, que aún se encuentra en etapa inicial, busca reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento del niño. Las inconsistencias en los relatos, las circunstancias poco claras y el contexto familiar complejo son elementos que los investigadores analizan con detenimiento. Cada detalle puede ser clave para determinar responsabilidades.

Durante la audiencia, la actitud de los imputados también fue objeto de atención. Mariela Altamirano optó por no declarar. Se mantuvo en silencio durante toda la exposición judicial, con una postura distante y sin contacto visual con los familiares del menor, una actitud que fue interpretada de distintas maneras por quienes presenciaron la escena.

Por su parte, Maicol González decidió hablar. Negó cualquier responsabilidad en los hechos y sostuvo su inocencia, ofreciendo una versión de lo ocurrido en la noche previa a la muerte del niño. Según su relato, la familia se encontraba descansando cuando advirtieron que el pequeño se había orinado. Tras cambiarlo, aseguró, el niño volvió a dormir junto a su madre y la bebé de la pareja.

Ese testimonio, sin embargo, será contrastado con las pruebas periciales y médicas, que resultan determinantes en este tipo de investigaciones. Fuentes cercanas al caso indicaron que los informes forenses podrían aportar datos cruciales sobre las causas de la muerte y el posible contexto de violencia.

Mientras tanto, la figura de Luis López emerge como el rostro visible del reclamo de justicia. Su reacción en la audiencia no fue un hecho aislado, sino la continuidad de una postura firme que viene sosteniendo desde el inicio del caso. En declaraciones previas, ya había expresado sus sospechas y su dolor, pero lo ocurrido en la sala judicial llevó esa angustia a un nivel extremo.

A su lado, también se hizo presente Lorena Andrade, su actual pareja, quien acompañó el proceso y volvió a exigir que se esclarezcan los hechos. El círculo cercano del padre insiste en que no puede haber zonas grises en una causa de estas características. La muerte de un niño, remarcan, exige respuestas contundentes y una investigación sin fisuras.

El impacto del caso trasciende lo judicial. En Comodoro Rivadavia, la historia de Ángel López se convirtió en un símbolo de una problemática más amplia: la violencia contra niños y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección. El caso reavivó debates sobre el rol del Estado, los sistemas de alerta temprana y la intervención de organismos de niñez.

En este contexto, la presión social también juega un papel relevante. Las movilizaciones, los mensajes en redes sociales y las expresiones públicas de apoyo a la familia reflejan una comunidad que no quiere que el caso quede impune. La memoria del niño se transformó en una bandera que impulsa el reclamo colectivo.

A medida que avanza la investigación, el desafío para la Justicia será sostener la objetividad en medio de una fuerte carga emocional y mediática. La reconstrucción de los hechos requerirá tiempo, pruebas sólidas y un análisis minucioso. Cada declaración, cada pericia y cada indicio deberán ser evaluados con rigor.

El proceso recién comienza, pero ya dejó imágenes imborrables. El grito de un padre frente a los acusados por la muerte de su hijo es una de ellas. Una escena que, más allá de lo judicial, interpela desde lo humano y deja una pregunta abierta: qué falló para que una historia termine de esta manera.

En paralelo, especialistas en derecho penal consultados coinciden en que la calificación de homicidio agravado por el vínculo implica un escenario judicial complejo, en el que la carga probatoria será determinante. No se trata solo de establecer la causa de la muerte, sino también de demostrar la responsabilidad directa de los imputados en el hecho.

Por ahora, los acusados permanecen detenidos y bajo investigación, mientras la causa avanza hacia nuevas instancias. Se esperan más audiencias, la incorporación de pruebas y posibles ampliaciones de declaraciones. El expediente crece y con él, también, la expectativa de una resolución.

La sociedad observa. La familia espera. Y la Justicia, en el centro de la escena, enfrenta la responsabilidad de esclarecer un caso que ya dejó una marca profunda. Porque detrás de cada expediente hay una historia, y en este caso, es la de un niño cuya muerte exige respuestas urgentes y definitivas.





