Yanina Latorre reveló los motivos de la crisis de Wanda Nara con Martín Migueles: "Algo rari"

Esto se debe a la cantidad de días que Wanda no sube fotos con él en las redes sociales, algo que era habitual cuando se encontraban de viaje por el exterior. En tanto, el sí subió hace poco a su cuenta de Instagram un collage con imágenes junto a su pareja.
Latorre coincidió con Wanda al retirarse de la grabación de la serie y dio detalles del diálogo que mantuvieron durante algunos minutos.
“La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rió. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, dijo la conductora de SQP.
Y ante las consultas de sus compañeros, Yanina Latorre remarcó: “Algo rari hay ahí. Se fueron separados y Wanda y Migueles no quisieron dar notas".
"Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, observó la animadora.
Además, comentó que le mencionó a Wanda el nombre de Agustín Bernasconi, quien será su pareja en la ficción y fue relacionada sentimentalmente en el pasado, y comentó: “Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio el año pasado y medio se hacía la bolu... se reía".
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Cómo fue el encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en la grabación de la serie
En cuanto a su participación en la serie Triángulo amoroso, Yanina Latorre comentó: "Todo fue mucho mejor de lo que me imaginé, con Wanda no grabé, no esperen verme con ella. Yo me estaba yendo y ella llegaba a grabar, que tenía que ir a la mañana para poder llegar al programa y charlamos un rato".
"Sigue usando el mismo camarín que MasterChef y los otros camarines están del otro lado", concluyó Latorre sobre esa jornada de grabaciones para la primera serie vertical de Telefe.