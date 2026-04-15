Yanina Latorre reveló los motivos de la crisis de Wanda Nara con Martín Migueles: "Algo rari"

“La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rió. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, dijo la conductora de SQP.

Y ante las consultas de sus compañeros, Yanina Latorre remarcó: “Algo rari hay ahí. Se fueron separados y Wanda y Migueles no quisieron dar notas".

"Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, observó la animadora.

Además, comentó que le mencionó a Wanda el nombre de Agustín Bernasconi, quien será su pareja en la ficción y fue relacionada sentimentalmente en el pasado, y comentó: “Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio el año pasado y medio se hacía la bolu... se reía".

Embed

Cómo fue el encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en la grabación de la serie

En cuanto a su participación en la serie Triángulo amoroso, Yanina Latorre comentó: "Todo fue mucho mejor de lo que me imaginé, con Wanda no grabé, no esperen verme con ella. Yo me estaba yendo y ella llegaba a grabar, que tenía que ir a la mañana para poder llegar al programa y charlamos un rato".

"Sigue usando el mismo camarín que MasterChef y los otros camarines están del otro lado", concluyó Latorre sobre esa jornada de grabaciones para la primera serie vertical de Telefe.