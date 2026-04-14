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Escandalosa expulsión en Gran Hermano: el motivo que precipitó la sanción

Un participante debió abandonar la casa luego de incumplir con las redes del formato. El comunicado oficial.

Escandalosa expulsion en Gran Hermano: el motivo que precipitó la sanción

Escandalosa expulsion en Gran Hermano: el motivo que precipitó la sanción

Fue un antes y un después en la televisión española e internacional. Recordamos el caso de Adrián Thiam Creus y la noche de su expulsión, que marcó un importante antecedente.

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En la extensa historia de Gran Hermano España, pocos nombres quedaron tan marcados por la polémica como el de Adrián. Su salida de la casa en diciembre de 2024 no fue una eliminación común por votos del público; fue una expulsión fulminante.

El clima dentro de la casa más famosa de España venía enrarecido, pero el punto de quiebre ocurrió tras una serie de conductas de Adrián hacia su compañera Maica. El participante ignoró sistemáticamente los límites físicos y verbales que ella le había impuesto. El detonante histórico fue un intento de beso forzado que quedó registrado por las cámaras, evidenciando una clara invasión del espacio personal y una falta total de consentimiento.

La decisión de la productora fue quirúrgica: Adrián fue retirado de la competencia "por la puerta de atrás", sin derecho a despedirse y bajo un estricto protocolo de aislamiento.

Antes de aquel fatídico desenlace, el programa ya había intentado encauzar la situación. El conductor Jorge Javier Vázquez le había lanzado un ultimátum en vivo tras comentarios de tinte machista y actitudes agresivas durante las tareas del hogar. Sin embargo, el comportamiento de Adrián no solo persistió, sino que escaló y todo culminó con su salida del formato.

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