Escandalosa expulsión en Gran Hermano: el motivo que precipitó la sanción

El clima dentro de la casa más famosa de España venía enrarecido, pero el punto de quiebre ocurrió tras una serie de conductas de Adrián hacia su compañera Maica. El participante ignoró sistemáticamente los límites físicos y verbales que ella le había impuesto. El detonante histórico fue un intento de beso forzado que quedó registrado por las cámaras, evidenciando una clara invasión del espacio personal y una falta total de consentimiento.