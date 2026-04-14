El duro informe escolar que anticipó el calvario que vivía Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia

Además, la docente advirtió conductas poco habituales: “Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la actividad”, en referencia a una tarea que solía disfrutar.

Otro dato que encendió las alarmas fue que el chico expresó tener hambre apenas ingresó al jardín, algo que también fue considerado inusual por el equipo docente.

informe escolar angel

En tanto, en diálogo con Clarín, la maestra Sandra Jaramillo recordó cómo era Ángel antes de ese cambio. “Siempre ingresaba con una sonrisa y daba unos abrazos que te alegraban el día”, contó.

También destacó que llegaba al jardín en buenas condiciones, con su ropa y sus elementos en orden, una situación que, según el informe, se mantuvo hasta los primeros días de noviembre.

El cambio en la conducta coincidió con la decisión judicial que le otorgó la tenencia a su madre, Mariela Altamirano. A partir de ese momento, el nene dejó la casa de su padre, Luis López, y pasó a vivir en una vivienda precaria junto a su madre y la pareja de ella, Maicol González.

Según trascendió, el lugar tenía un solo ambiente para cuatro personas, en condiciones que contrastan con lo que, de acuerdo a la familia paterna, se había informado ante la Justicia.

El dolor de una docente: el caso de Ángel

La docente que elaboró el informe no ocultó su angustia por lo ocurrido y cuestionó el accionar judicial. “Me duele el corazón pensar que esa sonrisa ya no está. Se podía haber evitado si tan solo lo hubieran escuchado”, expresó.

El documento ya fue incorporado tanto en el expediente de familia como en la causa penal que investiga el presunto homicidio agravado del nene.