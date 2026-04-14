La nueva pista en la muerte de Ángel que podría complicar más a la madre y al padrastro del nene

El pedido de detención: "Era peligroso que estuvieran al cuidado de un bebé"

Castillo confirmó que desde la representación del padre solicitaron la detención desde el primer momento, al considerar que existía un riesgo.

“Entendíamos que era peligroso que estuvieran al cuidado de un bebé mientras se investiga un infanticidio”, explicó.

Además, detalló que ya se constituyeron formalmente como querellantes en la causa, con el objetivo de impulsar la investigación y pedir la imputación.

La hipótesis: golpes y lesiones internas

padres angel

En relación con la muerte del niño, el abogado sostuvo una hipótesis contundente: “Ángel murió por la cantidad de golpes que estas dos bestias le propinaban”, aseguró.

Según explicó, la teoría del caso apunta a que uno de los dos acusados habría provocado el golpe final que causó la muerte, mientras que ambos intentaban controlar los síntomas. “No es normal estar a la madrugada mirando si tu hijo respira o ronca sin ningún antecedente”, remarcó.

Además, vinculó los relatos de la madre con signos compatibles con traumatismos y lesiones internas, respaldados por el informe preliminar de la autopsia.

Nuevos elementos en la investigación que complicarían a la madre

El abogado también mencionó datos que considera clave para la investigación: testimonios que indican que se habrían quemado pertenencias del niño; declaraciones públicas de la madre que, según él, podrían perjudicarla; y contradicciones en los relatos sobre lo ocurrido.

“Hay testigos que declaran que prendieron fuego pertenencias de Ángel, algo muy llamativo”, afirmó, y cuestionó declaraciones públicas de la madre, al considerar que “es una declaración que incluso la perjudica porque ella incluso termina hablando en esa declaración de que lo que más la conmovió a ella fue que le embarguen el sueldo”.

Estos elementos, afirmó, refuerzan la hipótesis de un hecho violento.

“La impunidad sería un doble daño”

El abogado cerró su intervención con un mensaje enfocado en la búsqueda de justicia para la familia. “Queremos acercarnos lo más posible a una reparación. La impunidad sería un doble daño”, concluyó.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando y se espera que en las próximas semanas se definan imputaciones más precisas y el rumbo judicial del caso.

Los estremecedores resultados de la autopsia a Ángel

ANGEL El abogado del papá de Ángel sostuvo una hipótesis contundente: “Ángel murió por la cantidad de golpes que estas dos bestias le propinaban”, aseguró.

El informe del Cuerpo Forense de Chubut determinó que los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que derivó en un paro cardiorrespiratorio. En términos médicos, se trató de una muerte neurológica causada por una violencia repetida y focalizada.

Los especialistas indicaron que, si bien no hubo fracturas óseas, los impactos transmitieron una energía devastadora al cerebro. Cada golpe sumó daño interno hasta provocar un desenlace irreversible.

Además, los peritos no descartan que haya existido un mecanismo de asfixia, aunque no se hayan detectado marcas visibles en el cuello.

En ese contexto, su padre biológico, Luis López, aseguró que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir y apuntó tanto contra los acusados como contra el sistema judicial.