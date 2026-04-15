Impactante video: un colectivo arrastró a un nene de 5 años durante una cuadra

Un dramático episodio ocurrido en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Un niño de cinco años fue arrastrado por un colectivo durante aproximadamente una cuadra luego de quedar atrapado en la puerta trasera de la unidad.
El nene quedó atrapado en la puerta trasera. Su familia denunció al chofer, quien culpó a la abuela del pequeño.
Un colectivo arrastró a un nene de 5 años durante una cuadra
Un dramático episodio ocurrido en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Un niño de cinco años fue arrastrado por un colectivo durante aproximadamente una cuadra luego de quedar atrapado en la puerta trasera de la unidad.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá, cuando el menor intentaba descender del colectivo de la línea 283 junto a su abuela. Según el relato de la familia, la mujer bajó primero, pero el niño quedó en el escalón central cuando el vehículo retomó la marcha.
En ese momento, su tobillo izquierdo quedó atrapado en la puerta trasera, lo que provocó que fuera arrastrado por el asfalto durante varios metros en una escena que fue definida como una verdadera secuencia de terror.
La situación pudo haber terminado en tragedia, pero la rápida reacción de una joven que esperaba en la siguiente parada fue clave. Al advertir lo que ocurría, comenzó a gritar para alertar al conductor, quien finalmente detuvo la marcha. “Si no estaba esa chica, no sé qué hubiera pasado”, expresó Rocío, la madre del menor.
Tras ser liberado con la ayuda de vecinos, el nene fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Los médicos constataron que presentaba politraumatismos, quemaduras y un hematoma importante en el tobillo, producto del arrastre.
Afortunadamente, luego de permanecer en observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.
Por su parte, la abuela también sufrió consecuencias. Además de golpes, padece una parálisis facial parcial producto del estrés y mantiene valores elevados de presión arterial desde el momento del accidente.
La familia del menor apuntó directamente contra el conductor del colectivo. Según denunciaron, continuó su recorrido tras el incidente y no se acercó posteriormente para conocer el estado de salud del niño.
De acuerdo con el testimonio de la madre, el chofer habría intentado desligar responsabilidades al sostener que la mujer “bajó mal”.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Lomas de Zamora, donde fue caratulado como lesiones culposas. La investigación buscará determinar las responsabilidades en un hecho que, por pocos segundos, no terminó en una tragedia mayor.