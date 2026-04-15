Impactante video: un colectivo arrastró a un nene de 5 años durante una cuadra

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Cuál es el estado de salud del nene y su abuela

Tras ser liberado con la ayuda de vecinos, el nene fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Los médicos constataron que presentaba politraumatismos, quemaduras y un hematoma importante en el tobillo, producto del arrastre.

Afortunadamente, luego de permanecer en observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la abuela también sufrió consecuencias. Además de golpes, padece una parálisis facial parcial producto del estrés y mantiene valores elevados de presión arterial desde el momento del accidente.

Qué denuncia hizo la familia y cómo avanza la causa

La familia del menor apuntó directamente contra el conductor del colectivo. Según denunciaron, continuó su recorrido tras el incidente y no se acercó posteriormente para conocer el estado de salud del niño.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el chofer habría intentado desligar responsabilidades al sostener que la mujer “bajó mal”.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Lomas de Zamora, donde fue caratulado como lesiones culposas. La investigación buscará determinar las responsabilidades en un hecho que, por pocos segundos, no terminó en una tragedia mayor.