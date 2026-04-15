Caso Ángel: la medida que sacude la investigación por la muerte del nene en Comodoro Rivadavia

La Corte Suprema de Justicia de Chubut decidió intervenir este martes al Equipo Técnico Interdisciplinario que había participado en el proceso de tenencia de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.
La última decisión de la Justicia busca determinar si hubo fallas en el proceso que derivó en el traslado del pequeño de 4 años con su madre, ahora detenida por su repentina muerte.
Caso Ángel: la abrupta decisión que tomó la Corte Suprema sobre el área que otorgó la tenencia del meno
La Corte Suprema de Justicia de Chubut decidió intervenir este martes al Equipo Técnico Interdisciplinario que había participado en el proceso de tenencia de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.
La resolución fue tomada por unanimidad y dispone una intervención por 60 días sobre el organismo de la Circunscripción Judicial Nº II, que quedará a cargo de la camarista María Marta Nieto.
Según se informó, la magistrada deberá llevar adelante una auditoría integral del funcionamiento del equipo y presentar informes semanales sobre su desempeño.
El objetivo es determinar si se cumplieron correctamente los protocolos y las funciones de los organismos que intervinieron en la causa, especialmente en la decisión que derivó en que el menor quedara bajo el cuidado de su madre biológica.
De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el nene presentaba múltiples golpes en la cabeza. El informe forense determinó que la causa probable de muerte fue un cuadro de hipertensión endocraneana asociado a una hemorragia subaracnoidea y edema cerebral generalizado.
Para los fiscales, la cantidad de lesiones en el cráneo “evidencia que fueron ocasionadas voluntariamente” y que ese cuadro fue el que derivó en el desenlace fatal.
El caso investiga la muerte de Ángel, ocurrida días atrás en Comodoro Rivadavia, cuando estaba al cuidado de su madre, Mariela Altamirano, y de la pareja de la mujer, Maicol Kevin González.
Ambos fueron imputados y permanecen con prisión preventiva, acusados como los principales sospechosos del fallecimiento.