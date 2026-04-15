Caso Ángel: la medida que sacude la investigación por la muerte del nene en Comodoro Rivadavia

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, el nene presentaba múltiples golpes en la cabeza. El informe forense determinó que la causa probable de muerte fue un cuadro de hipertensión endocraneana asociado a una hemorragia subaracnoidea y edema cerebral generalizado.

ANGEL

Para los fiscales, la cantidad de lesiones en el cráneo “evidencia que fueron ocasionadas voluntariamente” y que ese cuadro fue el que derivó en el desenlace fatal.

El caso investiga la muerte de Ángel, ocurrida días atrás en Comodoro Rivadavia, cuando estaba al cuidado de su madre, Mariela Altamirano, y de la pareja de la mujer, Maicol Kevin González.

Ambos fueron imputados y permanecen con prisión preventiva, acusados como los principales sospechosos del fallecimiento.