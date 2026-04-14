Otra expulsión que sacudió fuerte a la casa de Gran Hermano

No hizo falta más: en un abrir y cerrar de ojos, el "Gran Hermano" español decidió que el contrato de confidencialidad se había roto y ejecutó una medida extrema.

Sin valijas, sin posibilidad de despedirse de su hermana y bajo un clima de tensión absoluta, Silvia fue obligada a abandonar la casa grande de manera inmediata ante la mirada desencajada del resto de los concursantes.

Pero el escándalo no terminó ahí, porque la producción tenía un as bajo la manga que le sumó más dramatismo al "show". Silvia no fue enviada directamente a su casa, sino que fue desterrada a la "Casa Secreta", un anexo oculto donde conviven los expulsados que el programa aún no quiere soltar.

Allí, la joven pasó días de mucha angustia, procesando lo que ella misma calificó más tarde como un castigo "desmedido" y denunciando que se sintió desprotegida por la organización.

En sus primeras declaraciones tras el shock, Silvia no se guardó nada y apuntó contra la rigurosidad de las reglas, cuestionando por qué a otros participantes se les perdonaron actitudes agresivas mientras que a ella se la condenó por un simple desliz verbal.

Finalmente, tras su paso por el destierro, Silvia tuvo una segunda oportunidad y logró reingresar a la casa principal. Pero el daño ya estaba hecho: su gran secreto —la relación de sangre con Lucía— ya era de dominio público y su estrategia quedó totalmente desarticulada.

Sin el factor sorpresa y marcada por la convivencia, el público terminó por soltarle la mano el pasado 17 de octubre de 2024, convirtiéndola en la expulsada definitiva.

Su salida final dejó a su hermana melliza destrozada emocionalmente y marcó un precedente de cómo un error de segundos puede destruir meses de preparación en el reality más exigente del planeta.