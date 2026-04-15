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"Falló": Guillermo Francos habló de Adorni en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

El ex jefe de Gabinete respaldó al ex vocero presidencial y habló de “acribillamiento mediático”, aunque sostuvo que la Justicia “debe investigar” y que el caso significó un “golpe” para el Gobierno.

Guillermo Francos habló de Manuel Adorni. (Foto: archivo)

Guillermo Francos habló de Manuel Adorni. (Foto: archivo)

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió por primera vez al escándalo que involucra a Manuel Adorni, su actual reemplazo en la administración de Javier Milei. En una entrevista con LN+, reconoció que la situación “fue un golpe para el Gobierno” y apuntó directamente a la comunicación del caso: “Falló en sus explicaciones”.

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Francos analizó el impacto político de la causa judicial que enfrenta su sucesor por presunto enriquecimiento ilícito y no dudó en admitir el desgaste generado.

La investigación contra el alto funcionario se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tomó intervención luego de que trascendieran los detalles sobre el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este en avión privado y se conociera que adquirió un departamento en Caballito en noviembre de 2025, por un valor declarado de USD 230.000 en la escritura, monto que difiere de los precios de mercado.

“Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el manejo comunicacional fue clave: “El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso agravó el problema”, afirmó.

“Acribillamiento mediático” y presión en redes

El ex funcionario también apuntó contra el contexto en el que se desarrolló la polémica, al que describió como un escenario de fuerte presión mediática y digital. “Hay una especie de acribillamiento mediático, no solo de periodistas sino también en redes”, señaló, y sugirió que ese clima complicó la capacidad de respuesta del Gobierno.

Sin embargo, insistió en que las explicaciones de Adorni no lograron revertir el impacto negativo. Entre los puntos más cuestionados, Francos se refirió a los viajes del funcionario, en especial al traslado a Punta del Este en avión privado. “Fue una imprudencia”, definió, aunque aclaró que será la Justicia la que determine si hubo irregularidades.

Respecto a otras controversias, como la participación de familiares en viajes oficiales, consideró que “se agrandaron más de lo que eran”.

El respaldo de Javier Milei y el futuro de Manuel Adorni

A pesar de las críticas, Francos recordó que Adorni cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei. “Ellos deben tener más información que nosotros”, planteó, y evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia.

De cara al futuro, fue claro: “Hay que esperar si puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”, sostuvo.

Investigación en marcha y desgaste político

La causa, que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio y viajes del funcionario, sigue bajo análisis judicial. En ese contexto, Francos reconoció que el episodio generó un desgaste en un momento en el que el Gobierno buscaba consolidar su agenda.

“Esto le ocasionó al Gobierno un desgaste cuando debería ser lo contrario”, admitió.

Mirada a futuro y posible candidatura

Además de referirse a la polémica, el ex jefe de Gabinete dejó abierta la puerta a su futuro político. “Tengo en mi cabeza la idea de competir”, deslizó, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá del espacio y del liderazgo de Milei.

Mientras tanto, reiteró su cercanía con el Presidente: “Siempre voy a estar a disposición”, aseguró.

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