"Falló": Guillermo Francos habló de Adorni en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

“Acribillamiento mediático” y presión en redes

El ex funcionario también apuntó contra el contexto en el que se desarrolló la polémica, al que describió como un escenario de fuerte presión mediática y digital. “Hay una especie de acribillamiento mediático, no solo de periodistas sino también en redes”, señaló, y sugirió que ese clima complicó la capacidad de respuesta del Gobierno.

Sin embargo, insistió en que las explicaciones de Adorni no lograron revertir el impacto negativo. Entre los puntos más cuestionados, Francos se refirió a los viajes del funcionario, en especial al traslado a Punta del Este en avión privado. “Fue una imprudencia”, definió, aunque aclaró que será la Justicia la que determine si hubo irregularidades.

Respecto a otras controversias, como la participación de familiares en viajes oficiales, consideró que “se agrandaron más de lo que eran”.

El respaldo de Javier Milei y el futuro de Manuel Adorni

A pesar de las críticas, Francos recordó que Adorni cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei. “Ellos deben tener más información que nosotros”, planteó, y evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia.

De cara al futuro, fue claro: “Hay que esperar si puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”, sostuvo.

Investigación en marcha y desgaste político

La causa, que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio y viajes del funcionario, sigue bajo análisis judicial. En ese contexto, Francos reconoció que el episodio generó un desgaste en un momento en el que el Gobierno buscaba consolidar su agenda.

“Esto le ocasionó al Gobierno un desgaste cuando debería ser lo contrario”, admitió.

Mirada a futuro y posible candidatura

Además de referirse a la polémica, el ex jefe de Gabinete dejó abierta la puerta a su futuro político. “Tengo en mi cabeza la idea de competir”, deslizó, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá del espacio y del liderazgo de Milei.

Mientras tanto, reiteró su cercanía con el Presidente: “Siempre voy a estar a disposición”, aseguró.