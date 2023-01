Caso Báez Sosa: tras los dichos de Máximo Thomsen y su madre, declaran los padres de otros cinco rugbiers

Tras las declaraciones brindadas este lunes por las madres de Máximo Thomsen (23) y de Blas Cinalli (21), para la duodécima jornada está previsto que lo hagan las de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén; y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti; y las del padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli; y el de Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), Mauro Pertossi.

Estos testimonios estaban pautados inicialmente para mañana miércoles pero fueron adelantados por pedido de la defensa y, en ese cambio, fue desistido el de Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi (23), que sería así el único imputado del que no declarará ningún familiar directo.

Rugbiers_Fernando_Baez_Sosa.jpg

También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche "Le Brique".

Declararán además Pablo Alberto Rodríguez Romeo, perito informático que realizó informes técnicos sobre evidencia digital, y María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata.

Qué declararon Máximo Thomsen y su madre

Ayer, Máximo Thomsen rompió el silencio segundos después de que su madre diera su testimonio en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Luego de casi tres años de silencio, manifestó: " Quiero pedir disculpas, nunca tuve intenciones de matar".

"Tomamos alcohol desde temprano, y fuimos a comprar las entradas a Le Brique mamados (sic)", añadió. Según trascendió de fuentes presentes en la sala del Tribunal de Dolores, Máximo Thomsen interrumpió, llorando, mientras su madre declaraba y pidió la palabra, por primera vez. A viva voz y entre lágrimas.

Maximo Thomsen juicio Fernando Baez.jpg

" Quiero pedir disculpas. Jamás se me hubiera ocurrido matar a alguien", expresó visiblemente alterado. "Me lastima haber estado en ese lugar", comenzó el rugbier a relatar su versión de los hechos desde que alquilaron la casa.

"Fuimos a la previa, llevamos más alcohol. Después tipo 4 (de la mañana) fuimos al boliche. Había mucha gente, estábamos tomando, conociendo una chica. Se te caía el vaso de tanto movimiento que había. En una ocasión digo 'basta de empujar'. Me responden 'estamos todos en la misma'. Siento que me pegan y ahí vienen los de seguridad. Discuto porque no hice nada", afirmó.

"Escuché varias cosas sobre mí en varios años. No me reconocía porque generaba tanto odio hacia mi persona. Jamás en la vida tendría esa intención. Quiero dar mi versión de lo que pasó. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó ese día esa noche. Pero no voy a responder preguntas", concluyó.