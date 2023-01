Máximo Thomsen se reconoció parado al lado de Fernando Báez Sosa pero negó mirarlo

El joven es el más complicado de los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Báez Sosa a golpes y patadas a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Durante su relato, el acusado aseguró que llegaron al local bailable alrededor de las 4 de la mañana, que por la cantidad de gente había mucho movimiento y que tras pedir que cesen los empujones un grupo de pares le respondió "estamos todos igual".

Luego de que la seguridad del boliche lo sacó del lugar, se unió a sus amigos y, siempre según su declaración, se metió en un círculo de personas que no conocía porque "eran muchos contra uno". Tras recibir un golpe en las costillas, "reaccionó", y pegó "una, dos o tres patadas".

Maximo Thomsen Fernando Baez nueva.jpg

Durante la audiencia, se le mostró el video tomado desde adentro de Le Brique en el que Thomsen señala a alguien y le hace una seña de cuello degollado. Sin embargo el imputado aseguró que no señaló "a nadie":

"Quiero pedir disculpas. Jamás se me hubiera ocurrido matar a alguien", expresó visiblemente alterado. Pese a la insistencia de Fernando Burlando, el abogado defensor de la familia de Fernando, Thomsen aseguró que no respondería preguntas del letrado porque "dijo muchas barbaridades" y no se sentía cómodo".

En ese momento, la jueza María Claudia Castro contestó: "No es una cuestión de comodidad".

La declaración completa de Máximo Thomsen