Caso Cecilia Strzyzowski: el clan Sena se reunió en la cárcel para festejar el cumpleaños de César Sena

Gloria Romero contó en TN el sufrimiento que vive desde el crimen de su hija y aseguró que la Justicia en Argentina “no existe”. Pide mayor celeridad en la causa y menos privilegios para los asesinos.

“Siento una desilusión muy grande. La causa está en plena investigación y mientras ellos festejan un cumpleaños, yo espero el ADN de mi hija. Con esto me doy cuenta de que la Justicia no existe en la Argentina. Podés matar, hacer desaparecer una persona y te vas a tu casa tranquilamente”, sostuvo.

Es que Marcela Acuña y Emerenciano Sena tuvieron la posibilidad de salir de la cárcel para verse y festejar el cumpleaños de su hijo César, expareja de la víctima y apuntado como el autor material del crimen.

Gloria romero cecilia chaco.jpg Gloria Romero se tuvo que ir de Chaco por amenazas. (Foto: archivo)

Gloria Romero contó que se fue de Chaco por las amenazas

Con pesar, la madre de Cecilia contó: “Parece que ellos tienen todos los derechos y yo como víctima ya no puedo tener a mi hija, festejar el cumpleaños con ella. Encima, yo me tuve que ir de la provincia por todas las amenazas que recibo. Lo que siento es que mi hija es un número más. A nadie le importó su asesinato, ni siquiera al Ministerio de Mujeres”.

“Insisto en que la Justicia no existe. El que tiene plata y poder puede matar y desaparecer, mientras las víctimas no tenemos absolutamente nada. Para colmo, yo me entero de las cosas que surgen de la causa por la prensa. Esto de las salidas no fueron capaces de avisarme. No pude ni siquiera oponerme. Es una vergüenza”, añadió.