Reencuentro bomba: Paula Chaves habló de Zaira Nara y dejó una respuesta que sorprendió

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Además, reveló que durante esa charla el recuerdo de Moro ocupó un lugar central: “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí y ella me dijo: ‘¿te acordás que vos estabas loca con ese perro? que no le toquen las orejas, que no lo pongan en el piso que todavía no está vacunado’”, rememoró con una mezcla de nostalgia y emoción.

Sin embargo, al momento de referirse a una posible reconciliación, fue cauta y bajó las expectativas: “Buena onda, pero es un montón hablar de reconciliación. A ustedes no les sirve que estemos amigadas”, lanzó entre risas, dejando entrever que el vínculo aún está lejos de recomponerse del todo.

En esa misma línea, profundizó sobre el presente entre ambas: “Está todo bien. Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda porque ahí, en el local, no pudimos hablar mucho. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, explicó.

Por último, dejó en claro cómo imagina el vínculo de ahora en adelante: “Nos van a ver en los eventos, nos vamos a tomar una copa y nos vamos a reír, vamos a charlar, pero no hay un vínculo. Sí para poder cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo estar evitando a alguien”, concluyó, marcando un presente cordial, aunque sin la cercanía de antes.

Paula Chaves y Zaira Nara

Cuál fue el escandaloso pedido de Paula Chaves tras el video viral que desató caos en Olga

El escándalo tomó forma en el ciclo que encabeza Paula Chaves junto a Nachito Elizalde en el streaming Olga, cuando una intervención inesperada en medio de una charla con Topa cambió por completo el clima al aire.

Todo ocurrió cuando una nena lanzó sin filtro una frase que no tardó en explotar en redes: “Las mujeres odiamos a Milei”. El comentario, tan directo como polémico, se viralizó en cuestión de minutos y encendió el debate, especialmente por lo que vino después: buena parte del equipo celebró la ocurrencia levantándose de sus lugares y aplaudiendo en pleno vivo.

Con el correr de las horas, las repercusiones no tardaron en apuntar hacia Paula Chaves, aunque con el tiempo esa lectura empezó a perder fuerza. De todos modos, el episodio no habría pasado desapercibido puertas adentro y dejó un clima tenso en el equipo.

Quien se metió de lleno en el tema fue Yanina Latorre, que este jueves en SQP (América TV) dio detalles del detrás de escena y habló de incomodidades previas: "La producción fue muy efusiva. Paula no era la primera vez que le pasaba cosas con la producción".

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Según contó, la conductora no habría quedado para nada conforme con lo sucedido y tomó una determinación clara tras lo ocurrido: "Paula pidió cambio de producción". Además, sumó datos sobre cómo se habría manejado la situación en las horas posteriores: "El lunes va a haber otra gente, pidió suspensión en primera instancia. Se sintió expuesta".

En ese contexto, Latorre también aprovechó para reflexionar sobre cómo funcionan este tipo de formatos y las tensiones que pueden surgir: "En el stream la producción es interactiva, pero la línea debe ser la misma que la conductora. Paula al aire es impecable, es más lo que esconde, que lo que cuenta".

Por otro lado, el periodista Nicolás Peralta aportó información sobre el impacto interno del episodio y dejó entrever que la situación generó ruido en niveles más altos: "Hablé con una persona muy importante, esto generó un ruido interno muy grande. Sienten que hay una línea editorial que excede a los intereses del propio canal".

Mientras tanto, este jueves se esperaba la palabra de Paula Chaves en SQP, pero finalmente no pudo salir al aire por cuestiones de agenda. Fue la propia Yanina Latorre quien lo explicó antes de despedirse del programa e incluso dejó abierta la puerta para que se sume en la emisión del viernes a las 19.

Así, lo que comenzó como un momento espontáneo terminó convirtiéndose en un conflicto de mayor alcance. Lejos de quedar como una anécdota televisiva, el episodio habría abierto una interna que podría traer modificaciones importantes en la estructura del ciclo.