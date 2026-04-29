Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: "Iban manejando y atropellaron"

Así, entre reproches cruzados y versiones opuestas, el apellido Maradona volvió a quedar envuelto en una polémica que mezcla viejas historias, cuentas pendientes y una relación que, según quedó expuesto en vivo, terminó de la peor manera.

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¿Quién es Eduardo Di Vulba?

Eduardo Di Vulba es un hombre que ganó cierta visibilidad mediática por su vínculo con Diego Maradona, a quien asegura haber conocido durante muchos años. Aunque no forma parte del círculo histórico más reconocido del Diez, en distintas entrevistas se presentó como amigo y colaborador, relatando experiencias compartidas con el ídolo en diferentes etapas de su vida.

En los últimos tiempos, su nombre volvió a aparecer en los medios no solo por ese pasado en común, sino también por conflictos y versiones cruzadas que ponen en duda la naturaleza de esa relación. Su participación en programas como A la tarde (América TV) lo expone en medio de polémicas, donde sostiene su cercanía con Maradona mientras otros, como Luis Ventura, cuestionan públicamente su rol y sus dichos.