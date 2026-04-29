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Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: "Iban manejando y atropellaron"

El periodista Luis Ventura ventiló detalles de una enorme polémica desconocida y expuso como nunca lo que pasó sucedió.

29 abr 2026, 12:07
Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: Iban manejando y atropellaron
Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: Iban manejando y atropellaron

Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: "Iban manejando y atropellaron"

El nombre de Diego Maradona volvió a quedar en el centro de la polémica tras un fuerte cruce en A la tarde (América TV), donde se vivió un momento de máxima tensión en vivo. El enfrentamiento tuvo como protagonistas a Luis Ventura y Eduardo Di Vulba, quien en el pasado mantuvo una relación cercana con el ídolo, pero que con el tiempo terminó en conflicto.

Todo se desató cuando Ventura puso en duda el vínculo que Di Vulba aseguraba haber tenido con Maradona y lo confrontó por un tema delicado: un juicio que sigue vigente. Lejos de esquivar el planteo, Di Vulba respondió sin rodeos y con un tono que rápidamente elevó la temperatura del intercambio. “No, yo le estoy haciendo juicio. Me corresponde cobrar cosas que no cobré. Pero no le robo ni lo mando a matar, ni hago nada para que se muera”, lanzó, generando incomodidad en el estudio.

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Sin dar un paso atrás, Ventura redobló la apuesta y cuestionó tanto su versión como su cercanía con el Diez. Decís que sos el amigo de Maradona y él decía todo lo contrario de vos. Yo me junté con Maradona”, disparó, sin filtros, en un intento por desacreditar su testimonio y dejar en evidencia contradicciones en su relato.

El momento más tenso llegó cuando el periodista recordó un episodio del pasado que no había quedado del todo claro. “¿Qué pasó el día que manejando Maradona se llevaron puesta una garita? Decí la verdad. ¿Por qué te escapas?, lanzó Ventura, generando un clima aún más espeso en el estudio. Ante esa acusación, Di Vulba negó la versión y dio su propia explicación: “La camioneta era mía, es mía. Yo manejaba. Yo a vos no te creo nada, vendés humo”, respondió, visiblemente molesto.

Así, entre reproches cruzados y versiones opuestas, el apellido Maradona volvió a quedar envuelto en una polémica que mezcla viejas historias, cuentas pendientes y una relación que, según quedó expuesto en vivo, terminó de la peor manera.

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¿Quién es Eduardo Di Vulba?

Eduardo Di Vulba es un hombre que ganó cierta visibilidad mediática por su vínculo con Diego Maradona, a quien asegura haber conocido durante muchos años. Aunque no forma parte del círculo histórico más reconocido del Diez, en distintas entrevistas se presentó como amigo y colaborador, relatando experiencias compartidas con el ídolo en diferentes etapas de su vida.

En los últimos tiempos, su nombre volvió a aparecer en los medios no solo por ese pasado en común, sino también por conflictos y versiones cruzadas que ponen en duda la naturaleza de esa relación. Su participación en programas como A la tarde (América TV) lo expone en medio de polémicas, donde sostiene su cercanía con Maradona mientras otros, como Luis Ventura, cuestionan públicamente su rol y sus dichos.

Luis Ventura Maradona

     

 

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