Para que se haga efectiva la medida, el matrimonio Sena deberá ser trasladado "cumpliendo las medidas de seguridad que sean necesarias para ello, para hacer uso del derecho de visita con su hijo".

Según expresó la justicia chaqueña, los días de visita serán los jueves 14, 21, 28 de diciembre y 4 de enero entre las 8 y 12, y el encuentro tendrá lugar "bajo las restricciones y prohibiciones que hubiera dispuesto el Equipo Fiscal Especial oportunamente, y las propias del establecimiento carcelario, relativas al orden y seguridad que debe imperar en esa Unidad", señalaron en un comunicado.

A su vez, voceros judiciales expresaron que, al término de cada visita, el jefe del Complejo Penitenciario 1, Darío Candia, deberá confeccionar y remitir vía correo electrónico un informe detallando el curso de las mismas, manejo, desenvolvimiento y conducta de las tres personas detenidas, existencia o inexistencia de inconvenientes y cualquier otra informa que resulte útil para el curso de las actuaciones.

Una vez concluidas las visitas estos informes serán remitidos por el Juzgado interviniente al Equipo Fiscal Especial, al efecto de que evalúe la conveniencia o no de continuar las visitas dispuestas de manera puntual.

Quién era Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski y su marido César Sena se conocieron en el año 2021 a través de la aplicación de citas Tinder e iniciaron un vínculo amoroso que, a simple vista, parecía prometedor. No obstante, detrás de la fachada de felicidad se ocultaban oscuros secretos.

Desde el comienzo, una nebulosa de engaños rodeaba a al joven. Según trascendió, él decía tener 27 años, cuando en realidad su edad era menor. Además, afirmaba ser arquitecto, hecho que era una mentira.

A pesar de las contradicciones, los jóvenes no dudaron en dar el siguiente paso y contraer matrimonio. Días atrás, la hermana de la desaparecida, Ángela, brindó un testimonio revelador. Según sus palabras, la madre de César no aceptaba la relación entre ambos, llegando incluso a solicitarles que se mantuvieran alejados.

image.png La última imagen de Cecilia Strzyzowski.

Qué pasó con Cecilia: la declaración de los testigos

Los fiscales creen que Cecilia permaneció toda la mañana de ese 2 de junio en el domicilio porque su antena de celular la ubicó allí desde las 09.19 horas. En tanto, Cesar Sena salió del lugar a las 10.46 y se dirigió hasta el Barrio Emerenciano Sena, donde se encontraban sus padres. Regresó solo a la casa de sus progenitores poco después de las 11.40.

Minutos más tarde, a las 12.16, arribaron también Emerenciano Sena y Marcela Acuña. A partir de esa hora, el Equipo Fiscal cree que el matrimonio y su hijo dieron muerte a Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo sin vida quedó oculto en una habitación durante el resto de la tarde, por más de siete horas.

Lo que pasó en los momentos posteriores a ese mediodía resulta revelador. Según la causa, cerca de las 13, tras matar a Cecilia Strzyzowski, César Sena salió por segunda vez de su hogar y pasó a buscar a bordo de su vehículo a una joven allegada para ir a un operativo de Salud en la localidad cercana de Colonia Elisa. La testigo brindó detalles ante la Justicia de ese encuentro.

“En el camino vi que, en su cuello, en su frente y su pera, tenía tipo rasguños y le pregunté qué le había pasado”, detalló M.J.M (N. de la r.: A24.com no publica su nombre a modo de resguardo) ante los fiscales del caso.

“Él me dijo textualmente: 'discutí con Cecilia y esta me tiró con todo lo que tenía delante', y me dijo también que Cecilia le pedía plata que él no tenía”, agregó.

image.png Las marcas que comprometen a César Sena. (Foto: archivo)

Ese mismo mediodía, también pasaron a buscar con el auto a otra testigo, R.A.R, quien afirmó que ese 2 de junio, durante uno de los tantos trayectos que realizó junto a César Sena a diferentes operativos, recibió en su teléfono un particular pedido de Marcela Acuña.

“Ella me mandó una serie de mensajes de WhatsApp durante el viaje a Colonia Elisa, donde me decía: 'César está raro, capaz te cuenta; pedile que te cuente qué le pasa; él me pidió esta semana para estar en casa; él es orgulloso, lo vi lastimado y es super cerrado'", afirmó la mujer en su declaración testimonial ante los fiscales.

Según detalló, cuando llegaron y estuvieron solos, aprovechó para preguntarle a César qué le había pasado porque también vio que tenía rasguños en su cuello. “No recuerdo el lado, pero eran visibles. Él me contesta que fue porque se lastimó luchando o peleando en MMA (artes marciales mixtas)”, contó la testigo.

“Le pregunte también cómo andaba en sus estudios y en su vida en general, pero estaba raro. De todas formas, él siempre fue raro, introvertido, yo no podía tener con él una amistad”, agregó.

De acuerdo a sus dichos, César también le contó otras “cuestiones” que ella informó a Marcela Acuña por mensaje. “Me comentó que hacía un mes se había separado de Cecilia y que estaba viviendo con dos amigos por la 9 de julio (Resistencia)", dijo la joven a los investigadores.