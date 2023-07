Caso Cecilia Strzyzowski: el hallazgo que podría contribuir a resolver el crimen

Asimismo, indicaron que había restos de una tarjeta celeste donde estaba un chip, el número y la fecha de vencimiento del plástico a nombre de Cecilia Strzyzowski. De acuerdo a lo que informó Clarín, había partes de una tarjeta verde “Lemon” que está nombre de la joven, otro plástico del Nuevo Banco del Chaco y uno de juegos infantiles del local Funland.

Exclusivo A24 | Las imágenes que podrían cambiar todo en el caso Cecilia Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron tarjetas y un chip en una billetera quemada (Foto: archivo)

Investigan una nota que César Sena recibió de parte de su hermanastro

Según informó el periodista Martín Candalaft en exclusiva por la pantalla de A24, el papel que está siendo peritado fue secuestrado el viernes y estaba escrito con tinta indeleble.

En algunos casos, recibir mensajes del exterior de la cárcel no representa una preocupación pero César Sena tiene prohibido el contacto con personas del afuera, afines de que la investigación no se vea influenciada. Al respecto, el abogado de César Sena, Ricardo Osuna, sostuvo en la señal de A24 que "la notita no es prioridad”.

Las estrategias de los abogados

En A24 se hizo una nota desde el Chaco, habló Nicolás Bionardi, el nuevo abogado de Emerenciano Sena, quien sostuvo la inocencia de su representado y dijo: “Emenciano está comiendo reja por ser piquetero”.

Por su parte, Sergio Birend, el abogado de la familia de Cecilia, destacó que: “A Cecilia la mataron porque vio algo, estamos investigando y vamos bien encaminados. La computadora de ella es una de las claves”.

A su vez, Ricardo Osuna, el patrocinante de César Sena señaló: “Los Sena no lavaban la plata, así que no tenía motivos para matarla. Por ahora no está acreditado el femicidio".