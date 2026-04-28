Robo frustrado en una joyería de Laferrere: tiroteo, cuatro detenidos y un herido

Un policía que realizaba tareas de custodia en un banco cercano escuchó las detonaciones y se sumó al operativo. Dos de los sospechosos fueron detenidos en la vía pública, mientras que un tercero fue abandonado herido por sus cómplices en la puerta del hospital Equiza, en González Catán. El cuarto fue capturado cuando intentaba huir a pie.

Durante el tiroteo, un hombre de 86 años que pasaba por la zona recibió un disparo en la pierna izquierda. Fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar, la policía secuestró una moto Honda GLH negra y roja que habría sido utilizada por uno de los delincuentes, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, quien los indagará en las próximas horas. Dos de ellos permanecen internados por las heridas sufridas, aunque no presentan riesgo de vida.

En tanto, otros dos integrantes de la banda lograron escapar y son intensamente buscados. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificarlos.

El antecedente en la zona

El hecho tiene antecedentes recientes en la zona. En septiembre del año pasado, una joyería ubicada a una cuadra también fue asaltada por un grupo armado que actuó en modalidad comando. En ese caso, los delincuentes ingresaron al local, redujeron a las empleadas y golpearon al dueño mientras exigían acceder a la caja fuerte. Finalmente, escaparon con mercadería tras ser alertados por los gritos de una vecina.