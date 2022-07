Caso Daiana Abregú | Dudas, contradicciones y audio borrados: qué declaró la policía que la encontró muerta

En el transcurso de la indagatoria las dudas fueron surgiendo, según el relato de la agente iba avanzando, ya que "se pisó" con sus versiones cuando el fiscal Calonje le preguntó si reconocía su firma en un acta.

“La policía sostuvo que ella la había firmado (el acta), pero que no la había escrito”, revelaron fuentes de la causa. Sin embargo, la misma policía es quien encabeza el texto del documento. En ese momento, Calonje arrinconó a Nuñez y le dijo:“Si está mintiendo con esto, ¿por qué debería creerle con el resto?”.

Los mensajes de audio borrados que complican a la policía

En su declaración, Nuñez aseguró que en esas grabaciones contaba que Daiana estaba detenida en la comisaría. Se trata de una serie de mensajes de audio que le envió a su pareja y luego borró.

Según fuentes de la causa, Nuñez le habría enviado los audios al joven porque él habría tenido una relación previa con la víctima, lo que explicaría el móvil del crimen.

El novio de Nuñez probablemente sea llamado a declarar en los próximos días.

Daiana Abregú: cuál fue la causa de su muerte

Según la versión policial, Daiana se había ahorcado con una campera en la comisaría local, a las pocas horas de ingresar. La familia recién pudo reconocer su cuerpo 24 horas después.

La segunda autopsia sobre el cuerpo de Daiana reveló que no se suicidó, contradiciendo al parte oficial. "Examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura" y "no se constataron lesiones en músculos del cuello". El estudio también revelló que no "se constataron alteraciones en laringe" y que la muerte "fue provocada por un síndrome general asfíctico".