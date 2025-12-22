Caso Loan: audiencia y un testimonio clave que puede cambiarlo todo

La citación había sido solicitada por los querellantes, quienes señalaron que Bertón manifestó que fue Escobar quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del niño, a partir de un estado de WhatsApp publicado por una vecina. También indicó que ambos se encontraban trabajando juntos en el campo el jueves 13 de junio, cosechando zapallitos.

En ese marco, Bertón declaró que su esposa lo acompañó al campo “La Florida” de 8 a 12 y luego nuevamente por la tarde, entre las 16.30 y las 20.30 o 21.00. Además, sostuvo que ella participó del traslado de animales, una circunstancia que la mujer podría confirmar o desmentir durante su declaración.

El próximo 27 de febrero de 2026, a las 9.30, se realizará la primera de varias audiencias preliminares, en las que se tratarán los pedidos de las defensas y se avanzará con la designación de las pruebas y los testigos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que serán 17 las personas que llegarán a juicio oral.

Siete de los imputados enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía del niño), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros diez acusados están imputados por distintos delitos, entre ellos la manipulación de testimonios, el entorpecimiento de la investigación y la defraudación a la administración pública.