Caso Tifany: apuñaló a su agresor y ahora está presa por defenderse

“Está detenida injustamente en la alcaldía de Suipacha luego de defenderse porque su ex pareja la acosaba, la hostigaba, la golpeaba. El juzgado decidió detenerla injustamente aun cuando el Ministerio Público Fiscal y esta defensa solicitamos la pronta liberación por haber actuado en legítima defensa”, dijo su abogada Samanta Pedrozo, integrante de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH).

El juez a cargo de la causa, Fernando Caunedo, se niega a excarcelarla y sobreseerla.

Además, no se tuvo en cuenta el dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº16, quien se manifestó a favor de la excarcelación. “Este hecho no puede ser analizado en forma independiente, sino que se da en un contexto de violencia doméstica y de género que viene padeciendo desde hace tiempo la aquí imputada, donde no solo sufrió maltratos psicológicos sino también físicos por parte de Ibarra”, señaló en el escrito.