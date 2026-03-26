La sorpresiva placa multitudinaria que sacudió a Gran Hermano: todos los nombres

Embed

Cómo fue la salida de Mavinga de Gran Hermano

A poco más de un mes del inicio de la competencia, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más conmovedoras con la inesperada decisión de Jenny Mavinga de abandonar el reality, atravesada por un profundo estado de angustia.

Visiblemente afectada, la congoleña recibió apoyo tanto del equipo psicológico del programa como de sus compañeros más cercanos. A pesar de ello, no logró recomponerse y explicó con claridad que necesitaba reencontrarse con su familia, especialmente con su marido y sus hijas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo protagonizado por Andrea del Boca, quien no pudo contener las lágrimas al verla quebrarse. La actriz la abrazó con fuerza, trató de consolarla y le habló al oído varias veces, completamente conmovida por la situación. Entre sollozos, se mostró angustiada por la decisión de su compañera y la acompañó hasta el último instante, en una escena que conmovió tanto a quienes estaban dentro como fuera de la casa.

Previo a la decisión, había explicado que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumpliría 15 años, lo que intensificó su tristeza. Además, destacó que la presión emocional del reality —las discusiones, el encierro y la intensidad del juego— terminó afectando su estabilidad.

“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció, completamente quebrada.

Sus compañeros intentaron hacerla cambiar de opinión. La Maciel se largó a llorar junto a ella y le pidió que no dejara pasar una oportunidad única, mientras que Manuel Ibero le expresó: “no hay nada más honorable que extrañar a la familia”. Yipio, por su parte, permaneció a su lado, abrazándola constantemente en sus últimos minutos dentro de la casa.

A pesar de todo, Jenny se mantuvo firme en su decisión y aseguró que aprovechará la experiencia “de otra manera”, ya fuera del reality. Antes de cruzar la puerta giratoria, dejó una última reflexión que reflejó su estado emocional: “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Desde la producción, Gran Hermano le dedicó un mensaje de despedida lleno de afecto, deseándole que afuera “recupere esa sonrisa tan linda ”.