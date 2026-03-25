Giro inesperado en Brasil: el juez cambió su decisión y Agostina Páez no podrá volver a la Argentina
La defensa de la abogada presentará un hábeas corpus luego de que el magistrado cambiara su decisión e, incluso, en contra de lo que opinó la acusación.
El caso de Agostina Páez: la acusada con su abogada Carla Junqueira.
La situación judicial de Agostina Páez dio un vuelco de último momento. El juez que había avalado su regreso a la Argentina tras la audiencia clave de este martes, finalmente cambió de postura y ordenó que la abogada santiagueña permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, lo que podría demorar entre 15 y 20 días.
La resolución generó sorpresa e indignación en su entorno, ya que tanto la Fiscalía como la querella habían coincidido en que Páez podía regresar al país tras cumplir con ciertas condiciones: el pago de una multa, la reparación a las víctimas y la realización de tareas comunitarias en Santiago del Estero. Sin embargo, el magistrado rechazó la revocación de las medidas cautelares y decidió mantenerla en Brasil.
La defensa reaccionó de inmediato. La abogada Carla Junqueira confirmó que presentará un hábeas corpus y que acelerarán la presentación de los alegatos finales para reducir los tiempos de espera. “Nunca vi una decisión en contra de lo que pide la propia acusación”, cuestionó la letrada, visiblemente molesta por el cambio de criterio del juez.
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El caso había tenido un giro favorable en la audiencia más reciente: de tres denuncias que exponían a Páez a una pena de hasta 15 años de prisión, la Fiscalía unificó la acusación en un solo delito continuado de injuria racial, con una pena mínima de dos años, excarcelable y reemplazable por servicios comunitarios.
El pedido para que pudiera regresar antes del fallo
Horas antes de que se conociera la nueva decisión, la propia Agostina había hablado públicamente y definió el proceso como “una pesadilla”, en referencia a los meses que lleva en Brasil desde enero, cuando comenzó la causa en su contra.
Según explicó la defensa, el pedido para que pudiera regresar antes del fallo definitivo contaba con el aval de todas las partes. Incluso, el propio juez había anticipado que resolvería en pocos días. Sin embargo, este miércoles dio marcha atrás y estableció que deberá permanecer en Río de Janeiro hasta que se emita la sentencia.
“Estábamos preparando la caución, el dinero, todo. Y el juez hoy cambia de idea”, relató Junqueira, quien insistió en que la decisión va en contra de lo planteado por la Fiscalía y la querella.
Ahora, Páez deberá continuar en Brasil mientras avanza el proceso judicial, en un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión tras el inesperado cambio de rumbo en la causa.