Giro inesperado en Brasil: el juez cambió su decisión y Agostina Páez no podrá volver a la Argentina

El pedido para que pudiera regresar antes del fallo

Horas antes de que se conociera la nueva decisión, la propia Agostina había hablado públicamente y definió el proceso como “una pesadilla”, en referencia a los meses que lleva en Brasil desde enero, cuando comenzó la causa en su contra.

Según explicó la defensa, el pedido para que pudiera regresar antes del fallo definitivo contaba con el aval de todas las partes. Incluso, el propio juez había anticipado que resolvería en pocos días. Sin embargo, este miércoles dio marcha atrás y estableció que deberá permanecer en Río de Janeiro hasta que se emita la sentencia.

agostina-paez La defensa de la abogada presentará un hábeas corpus luego de que el magistrado cambiara su decisión.

“Estábamos preparando la caución, el dinero, todo. Y el juez hoy cambia de idea”, relató Junqueira, quien insistió en que la decisión va en contra de lo planteado por la Fiscalía y la querella.

Ahora, Páez deberá continuar en Brasil mientras avanza el proceso judicial, en un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión tras el inesperado cambio de rumbo en la causa.