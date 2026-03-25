Bullrich se metió en el caso de Agostina Páez y apuntó contra Alberto Fernández y la diputada Pagano

"Sin show, sin fotos. No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno", sostuvo Bullrich en una posible alusión a la liberación del gendarme Nahuel Gallo después de estar detenido de manera ilegal en Venezuela durante 448 días, operación en la que intervino el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El cruce de Quirno con Pagano

El cruce entre el Gobierno con Marcela Pagano y Alberto Fernández empezó este martes cuando se conoció que la Justicia brasileña había hecho lugar al pedido de la defensa de Páez, quien en una primera instancia, había sido autorizada a continuar el proceso judicial desde Argentina.

Ante esa noticia, el ministro de Relaciones Exteriores compartió una publicación con recortes de medios de comunicación que se hacían eco de la resolución judicial. "Hechos, no palabras", publicó para acompañar la publicación.

"La intervención diplomática no fue de 'último momento'. Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinamos en la acción que requería la defensa de Agostina. Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno", sostuvo Quirno.

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En ese momento, intervino la ex libertaria Marcela Pagano quien calificó a Quirno como un "cara rota" y "sinvergüenza" "Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez (sic) de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir", lanzó.

La legisladora fue la primera en señalar la importancia de la intervención del ex presidente en las gestiones que habían permitido el desenlace judicial. "Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al expresidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos!!! Esa es la única verdad", observó.

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"Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno", amplió Pagano.

Después, insistió con el reconocimiento para el ex mandatario: "Sr. Alberto Fernández, gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación. Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina".

El giro en la causa

El juez que había avalado su regreso a la Argentina tras la audiencia clave de este martes, finalmente cambió de postura y ordenó que la abogada santiagueña permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, lo que podría demorar entre 15 y 20 días.

La resolución generó sorpresa e indignación en su entorno, ya que tanto la Fiscalía como la querella habían coincidido en que Páez podía regresar al país tras cumplir con ciertas condiciones: el pago de una multa, la reparación a las víctimas y la realización de tareas comunitarias en Santiago del Estero. Sin embargo, el magistrado rechazó la revocación de las medidas cautelares y decidió mantenerla en Brasil.

EL JUEZ RETRASA EL REGRESO DE LA ABOGADA ARGENTINA ACUSADA DE RACISMO EL JUEZ RETRASA EL REGRESO DE LA ABOGADA ARGENTINA ACUSADA DE RACISMO

La defensa reaccionó de inmediato. La abogada Carla Junqueira confirmó que presentará un hábeas corpus y que acelerarán la presentación de los alegatos finales para reducir los tiempos de espera. “Nunca vi una decisión en contra de lo que pide la propia acusación”, cuestionó la letrada, visiblemente molesta por el cambio de criterio del juez.

El caso había tenido un giro favorable en la audiencia más reciente: de tres denuncias que exponían a Páez a una pena de hasta 15 años de prisión, la Fiscalía unificó la acusación en un solo delito continuado de injuria racial, con una pena mínima de dos años, excarcelable y reemplazable por servicios comunitarios.