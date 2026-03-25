La millonaria suma que deberá pagar un jubilado por alquilar su casa para un prostíbulo

La defensa del imputado ofreció el pago de una suma millonaria, propuesta que fue aceptada por la víctima y respaldada por el Ministerio Público Fiscal. Entre los elementos considerados para la resolución también se tuvo en cuenta el estado de salud del acusado, quien padece cáncer y fue sometido a varias cirugías, lo que dificultaba la realización de un juicio oral.

Pago y sobreseimiento

El Tribunal Oral Federal (TOF) homologó el entendimiento y estableció que el jubilado deberá abonar $4 millones en un solo pago a la querellante. El acuerdo abarca únicamente a esa víctima, ya que otras dos mujeres no pudieron ser ubicadas y una cuarta desistió de avanzar con el reclamo.

Una vez cumplido el pago, el acusado quedará sobreseído de manera definitiva en la causa. Además, el tribunal dispuso levantar todas las medidas cautelares que estaban vigentes en su contra.

La investigación

Durante la pesquisa se determinó que el hombre había cedido su propiedad a los responsables del prostíbulo, donde se registraron reiteradas situaciones vinculadas a la explotación sexual. En los últimos años se realizaron distintos operativos en la provincia de Neuquén en el marco de investigaciones por trata de personas y delitos asociados.