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EVITÓ IR A PRISIÓN

La millonaria suma que deberá pagar un jubilado por alquilar su casa para un prostíbulo

La Justicia homologó un acuerdo de reparación con una de las víctimas y, tras el pago, el acusado quedará sobreseído. El hombre había sido investigado durante más de una década por alquilar su vivienda en Neuquén a los administradores de un prostíbulo.

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El hombre había alquilado durante tres años su casa de la calle Libertad al 900 a los administradores de un prostíbulo. Por ese motivo, la Justicia federal lo investigó durante más de una década bajo la sospecha de haber facilitado la explotación sexual y de haber obtenido un beneficio económico a partir de esa actividad, un delito que contempla penas de prisión.

Un acuerdo que evitó el juicio

Con el acompañamiento de organismos de asistencia, una de las mujeres que trabajaba en el lugar se presentó como querellante y sostuvo la acusación. Sin embargo, el expediente se prolongó por años y finalmente las partes optaron por cerrar el conflicto mediante un acuerdo de reparación integral.

La defensa del imputado ofreció el pago de una suma millonaria, propuesta que fue aceptada por la víctima y respaldada por el Ministerio Público Fiscal. Entre los elementos considerados para la resolución también se tuvo en cuenta el estado de salud del acusado, quien padece cáncer y fue sometido a varias cirugías, lo que dificultaba la realización de un juicio oral.

Pago y sobreseimiento

El Tribunal Oral Federal (TOF) homologó el entendimiento y estableció que el jubilado deberá abonar $4 millones en un solo pago a la querellante. El acuerdo abarca únicamente a esa víctima, ya que otras dos mujeres no pudieron ser ubicadas y una cuarta desistió de avanzar con el reclamo.

Una vez cumplido el pago, el acusado quedará sobreseído de manera definitiva en la causa. Además, el tribunal dispuso levantar todas las medidas cautelares que estaban vigentes en su contra.

La investigación

Durante la pesquisa se determinó que el hombre había cedido su propiedad a los responsables del prostíbulo, donde se registraron reiteradas situaciones vinculadas a la explotación sexual. En los últimos años se realizaron distintos operativos en la provincia de Neuquén en el marco de investigaciones por trata de personas y delitos asociados.

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