El duro relato íntimo de Kennys Palacios tras quedar afuera de Gran Hermano: "Lo de mi papá..."

Sin embargo, el momento más profundo de la entrevista llegó cuando habló de su historia personal y las pérdidas que aún no logra procesar. Conmovido, recordó el impacto que le generaron algunas charlas dentro de la casa: “La primera semana fue por una charla de unos compañeros que habían perdido a sus padres y como lo digo siempre, lo de mi papá es algo que todavía no superé y no creo que por un tiempo supere, que fue en pandemia”.

El dolor se intensificó al mencionar otras situaciones similares que vivió durante el programa: “Justo pasó lo de Daniela y su papá y yo no puedo superar eso. Todavía tengo los audios de mi papá guardados y cuando puedo los escucho. Necesito escuchar su voz, lo mismo con mi abuela, que falleció el año pasado, que también tengo sus audios. Todavía no me puedo despegar de eso. Cuando van esos temas me quiebro, todavía me duele”.

Así, lejos de la polémica y las estrategias del juego, Kennys dejó al descubierto su costado más vulnerable y humano, atravesado por pérdidas recientes que siguen muy presentes en su vida.

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¿Quién es Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara que ganó más popularidad tras Gran Hermano 2026?

Kennys Palacios es un estilista y maquillador argentino que ganó notoriedad en el mundo del espectáculo por su estrecha relación con Wanda Nara, de quien es amigo íntimo y colaborador desde hace años. Su trabajo en el ámbito de la imagen y la moda lo posicionó dentro del círculo de figuras mediáticas, pero con el tiempo logró construir un perfil propio que lo llevó a la televisión.

Su nivel de exposición creció a partir de sus apariciones en distintos programas de espectáculos y se consolidó definitivamente tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde mostró una faceta más personal y emocional. Dentro de la casa, se destacó por su sensibilidad y por compartir aspectos profundos de su vida, lo que generó empatía en parte del público.

Hoy, Kennys es considerado una figura del ambiente artístico que combina su trabajo como estilista con su presencia mediática, logrando trascender su rol inicial para convertirse en un personaje reconocido dentro de la farándula argentina.