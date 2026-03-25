Una mujer apuñaló a su novio golpeador y se grabó tras el ataque: "Iré feliz a la cárcel"

Aunque fue detenida, la joven quedó en libertad mientras avanza la investigación. Ahora, la Justicia y la Policía Civil de Alagoas intentan determinar si se trató de un ataque deliberado o de un acto de defensa en un contexto de agresiones previas.

"Feliz a la cárcel"

El caso ocurrió en Maceió y, según la autora de las puñaladas, su pareja venía golpeándola y amenazándola. La mujer no aguantó más esa situación continuada y se defendió de manera violenta. Tomó un cuchillo y le causó numerosas heridas al hombre. Luego, seguramente en un estado de emoción violenta, se grabó con el cuchillo en mano y dicendo: "Estoy Feliz".

Cuando la policiía llegó encontró a su pareja tendido en el suelo con graves heridas. De inmediato, la mujer fue detenida. Enseguida se conoció ese video en el que aparecía Bía - fuera de foco - con el cuchillo todavía en una de sus manos. Fue una madrugada de violencia en el barrio Benedito Bentes, en la zona alta de Maceió (Alagoas). El joven de 22 años estaba tendido, apuñalado y su novia, de 21, detenida tras confesar el hecho. El episodio, que rápidamente tomó gran repercusión en las redes sociales, vuelve a poner en debate la legítima defensa en contextos de violencia doméstica.

La joven, que se identifica en internet como Bia Correia, grabó un impactante video poco después de lo ocurrido. En las imágenes aparece ensangrentada y sosteniendo el cuchillo utilizado en el ataque. En tono de desahogo y agotamiento, lanzó: “No voy a dejar que me pegue un hombre nunca más”.

Hechos de volencia de género reiterados

Según el parte de la Policía Militar, el hecho comenzó alrededor de las 4 de la madrugada del lunes 23. Una patrulla del 5° Batallón fue enviada tras una denuncia por violencia doméstica. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre caído e inconsciente, con múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, el ojo izquierdo y la espalda.

Tras ser llevada a la Delegación de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), Bia Correia declaró y relató que las agresiones comenzaron en la vía pública y continuaron dentro de su casa. Según su testimonio, utilizó el cuchillo para frenar el ataque y ya había sido víctima de violencia por parte de su pareja en otras oportunidades.

Luego de analizar los hechos, la autoridad policial decidió dejarla en libertad. La interpretación preliminar es que habría actuado, en principio, amparada por la figura de la legítima defensa.

la mujer y el cuchillo La mujer se gravó, luego de la agresión, con el cuchillo en la mano. dijo que estaba "fuera de sí" al momento del ataque. (Foto: Captura de TV)

“No estaba en mí”: el descargo en redes

Con la repercusión del caso, Bia publicó un nuevo video, esta vez visiblemente afectada y llorando. Allí intentó explicar su estado emocional en el momento del episodio: “Llamé inmediatamente al Samu (como el SAME) y pedí ayuda. En el momento en que agarré el cuchillo, no estaba en mí, no tenía plena conciencia de mis actos”, afirmó.

Aunque fue liberada en una primera instancia, el caso sigue bajo investigación de la Policía Civil de Alagoas. En un primer momento, el hecho fue caratulado como tentativa de homicidio simple, aunque la causa deberá determinar si el uso de la fuerza fue proporcional a la agresión sufrida.