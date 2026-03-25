La tajante postura de una exbailarina de Emilia Mernes y Tini Stoessel sobre la interna de las artistas

Denu Di Paolo, ex bailarina de Emilia Mernes y Tini Stoessel, decidió meterse de lleno en el conflicto y aportar su mirada desde adentro, luego de haber formado parte de los equipos de ambas artistas.
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Denu Di Paolo se metió de lleno en el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, luego de que circularan versiones que señalaban que la pareja de Duki habría “robado” parte del equipo de la intérprete de La Triple T.
Denu Di Paolo, ex bailarina de Emilia Mernes y Tini Stoessel, decidió meterse de lleno en el conflicto y aportar su mirada desde adentro, luego de haber formado parte de los equipos de ambas artistas.
Desde su cuenta de Instagram, aclaró sin vueltas que nunca tuvo problemas con ninguna de las dos y que su experiencia fue totalmente positiva. Además, se rindió ante Emilia y dijo que trabaja con profesionalismo y maneja sus carrera con total libertad, desmintiendo cualquier interna.
"Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo. Gracias a Dios trabajé con todas las artistas mujeres de Argentina, y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos; crecimos juntas y me emociona ver todo lo que ha logrado. Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder hacer nada, porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura", dijo en primer lugar, valorando a Mernes.
Además, lamentó todo lo que se dice sobre ellos: "Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te guste escuchar. Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente, y porque es gratis".
Además, siguió su relaato sumamente enojada: "No me afecta el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira, solo por lo que escucharon en algún lado, y lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche, lleno de odio, escondidos detrás del celular".
Emilia Mernes volvió a mostrarse en redes sociales en medio de la polémica que la rodeó en los últimos días y decidió pronunciarse públicamente para ponerle un freno a las versiones que la vinculaban con Tini Stoessel y con el entorno de la Selección argentina.
En medio del escándalo, uno de los ejes que más ruido generó tuvo que ver con los movimientos dentro de los equipos de trabajo, especialmente en el universo de los bailarines. Distintas versiones apuntaron a que habría existido una fuerte tensión por el armado de staff, con pases de un lado a otro que no habrían caído bien en el ambiente artístico. De Emilia a Tini.
"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".
"Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".
“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.
"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.