La tajante postura de una exbailarina de Emilia Mernes y Tini Stoessel sobre la interna de las artistas

Bailarina de Emilia Mernes 1

Además, siguió su relaato sumamente enojada: "No me afecta el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira, solo por lo que escucharon en algún lado, y lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche, lleno de odio, escondidos detrás del celular".

Bailarina de Emilia Mernes 2

Qué dijo Emilia Mernes en su descargo

Emilia Mernes volvió a mostrarse en redes sociales en medio de la polémica que la rodeó en los últimos días y decidió pronunciarse públicamente para ponerle un freno a las versiones que la vinculaban con Tini Stoessel y con el entorno de la Selección argentina.

En medio del escándalo, uno de los ejes que más ruido generó tuvo que ver con los movimientos dentro de los equipos de trabajo, especialmente en el universo de los bailarines. Distintas versiones apuntaron a que habría existido una fuerte tensión por el armado de staff, con pases de un lado a otro que no habrían caído bien en el ambiente artístico. De Emilia a Tini.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".

"Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.