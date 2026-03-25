Wanda Nara acusó a la China Suárez de protagonizar un episodio violento frente a sus hijas
Wanda Nara y la China Suárez sumaron un nuevo capítulo cargado de tensión, con versiones que hablan de insultos, presión mediática y un fuerte impacto en el entorno familiar.
25 mar 2026, 22:36
Wanda Nara acusó a la China Suárez de protagonizar un episodio violento frente a sus hijas
El enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez volvió a escalar en las últimas horas con una versión explosiva que involucra directamente a las hijas de la empresaria. La información fue difundida por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América Tv) y rápidamente tomó repercusión en redes sociales.
Según relató la conductora, todo se habría desatado en el Barrio Chino, donde un grupo de adolescentes increpó a la actriz en plena vía pública. “Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó sin rodeos, describiendo una escena que fue subiendo de tono en cuestión de segundos.
El dato que más impacto generó tiene que ver con el contexto en el que se habría producido el episodio. “con las nenas en el medio”, remarcó Latorre, dejando entrever que la situación no solo fue tensa, sino también incómoda para las menores, que habrían quedado en medio del conflicto.
Pero la polémica no terminó ahí. En el mismo relato, la panelista sumó un elemento que encendió aún más las alarmas sobre el entorno familiar. “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, reveló, sugiriendo que los problemas entre los adultos estarían teniendo consecuencias concretas en la vida cotidiana de los chicos.
Lejos de encontrar un punto de calma, la disputa entre la empresaria y la actriz parece intensificarse con el paso de los días. Entre acusaciones cruzadas, episodios en la vía pública y una exposición constante, el conflicto sigue sumando capítulos que mantienen en vilo al mundo del espectáculo.
¿Nicki Nicole estuvo con Lautygram mientras él salía con la China Suárez?
Una revelación inesperada encendió el debate en Puro Show (El Trece), donde Marcia Frisciotti dio a conocer un supuesto vínculo secreto entre Nicki Nicole y Lautygram que hasta ahora no había trascendido públicamente.
La panelista fue directa al ubicar el momento en el que habría ocurrido el acercamiento: “Fue cuando estaba con la China Suárez”. A partir de ahí, amplió la información y dio detalles del detrás de escena que habría marcado un quiebre en la relación.
“En su momento, Lauty y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Niki Nicole y después volvió con Eugenia”, explicó, dejando en claro que se trataría de una historia con idas y vueltas.
El dato generó sorpresa en el estudio y fue Pochi quien reforzó la versión, remarcando el hermetismo con el que se habría manejado la situación: “no lo sabe nadie” y que la propia China “se la guardó”.
En medio del revuelo, los panelistas también trajeron al presente otro rumor que en su momento vinculó a la cantante con un futbolista de la Selección argentina. Angie Balbiani no dudó al referirse a ese episodio: “Sí, estuvo”, afirmó sobre el affaire con Enzo Fernández.