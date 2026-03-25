Wanda Nara acusó a la China Suárez de protagonizar un episodio violento frente a sus hijas

Lejos de encontrar un punto de calma, la disputa entre la empresaria y la actriz parece intensificarse con el paso de los días. Entre acusaciones cruzadas, episodios en la vía pública y una exposición constante, el conflicto sigue sumando capítulos que mantienen en vilo al mundo del espectáculo.

Posteo Yanina Latorre sobre Wanda y La China

¿Nicki Nicole estuvo con Lautygram mientras él salía con la China Suárez?

Una revelación inesperada encendió el debate en Puro Show (El Trece), donde Marcia Frisciotti dio a conocer un supuesto vínculo secreto entre Nicki Nicole y Lautygram que hasta ahora no había trascendido públicamente.

La panelista fue directa al ubicar el momento en el que habría ocurrido el acercamiento: “Fue cuando estaba con la China Suárez”. A partir de ahí, amplió la información y dio detalles del detrás de escena que habría marcado un quiebre en la relación.

“En su momento, Lauty y la China habrían dejado de estar juntos porque él habría estado con Niki Nicole y después volvió con Eugenia”, explicó, dejando en claro que se trataría de una historia con idas y vueltas.

El dato generó sorpresa en el estudio y fue Pochi quien reforzó la versión, remarcando el hermetismo con el que se habría manejado la situación: “no lo sabe nadie” y que la propia China “se la guardó”.

En medio del revuelo, los panelistas también trajeron al presente otro rumor que en su momento vinculó a la cantante con un futbolista de la Selección argentina. Angie Balbiani no dudó al referirse a ese episodio: “Sí, estuvo”, afirmó sobre el affaire con Enzo Fernández.



