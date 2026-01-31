Un camionero de 39 años fue detenido este viernes en el sur de Córdoba tras un cerrojo policial activado a partir de una alerta emitida por la Policía de La Pampa, que advertía sobre el posible traslado de una joven contra su voluntad.
El operativo se desplegó sobre la ruta nacional 35, en el sur de Córdoba, tras una alerta emitida desde La Pampa.
Arrestaron a un camionero por llevar a una joven de 23 años contra su voluntad: cómo fue el dramático operativo
La denuncia se inició cuando allegados de la víctima, una mujer de 23 años, dieron aviso a las autoridades ante la sospecha de que estaba siendo trasladada mediante amenazas.
En ese contexto, se activó un dispositivo de control sobre la ruta nacional 35, a la altura del kilómetro 514, en jurisdicción de la Departamental General Roca, cerca de Huinca Renancó, donde efectivos de la Policía Caminera interceptaron un camión Mercedes-Benz con acoplado.
Con esa información, las fuerzas cordobesas reforzaron la vigilancia sobre la traza vial y detuvieron al conductor. Durante el procedimiento, se secuestraron el vehículo y un arma blanca que llevaba el hombre.
Entrevistada por las autoridades, la joven confirmó la situación denunciada. “Al interrogar a la mujer, indicó que estaba siendo trasladada contra su voluntad”, explicó el comisario Pablo Stramare, de la Policía Caminera, a El Doce TV.
Acto seguido, el camionero fue trasladado junto con los elementos incautados a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y su eventual imputación.