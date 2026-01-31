Arrestaron a un camionero por llevar a una joven de 23 años contra su voluntad: cómo fue el dramático operativo

cuchillo

Entrevistada por las autoridades, la joven confirmó la situación denunciada. “Al interrogar a la mujer, indicó que estaba siendo trasladada contra su voluntad”, explicó el comisario Pablo Stramare, de la Policía Caminera, a El Doce TV.

Acto seguido, el camionero fue trasladado junto con los elementos incautados a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y su eventual imputación.