Cocaína adulterada: el juez pidió que los detenidos sean acusados de "envenenamiento"

En este marco, el magistrado manifestó su disidencia con la calificación de la acusación formulada por el fiscal Diego Guida, de "homicidio simple".

droga cocaína adulterada 1.jpg

En ese sentido, consideró en su resolución judicial que "la figura más benigna de Homicidio Simple, sería desplazada por el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal en cuanto establece expresamente como circunstancia de agravación del homicidio el uso de veneno como método insidioso".

Además, recalcó que "el concepto de veneno según la RAE es la 'sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte'".

Los sospechosos fueron detenidos días atrás en un búnker de "Puerta 8". Allí se secuestraron las mismas dosis de medio gramo de cocaína en un envoltorio de nailon rosado transparente que aportaron los damnificados.

Cocaína adulterada: ¿qué se sabe de la droga?

Según trascendió en las últimas horas, los primeros estudios arrojaron que no sería fentanilo, una potente droga que está causando varias muertes en los Estados Unidos, la sustancia con la que pudo haber sido cortada la cocaína consumida. No obstante, continuaban las investigaciones en los que no se descartó completamente esa posibilidad.

A su vez, el último reporte del Ministerio de Seguridad bonaerense indicó que 37 personas continuaban hospitalizadas en distintos centros de salud de oeste y noroeste el conurbano.