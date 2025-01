Cómo fue la maniobra del colectivero que desembocó en el asesinato de una mujer en San Justo

La víctima, Hilda Tello, fue inmediatamente trasladada por el chofer a la Clinica “San Francisco”, donde se estableció que había fallecido. Los delincuentes se dieron a la fuga sin concretar el robo.

El chofer "está quebrado" y no deja de llorar

A24 habló con un delegado de la empresa de colectivos 174, que se encontraba en la puerta de la comisaría mientras el chofer prestaba declaración sobre lo ocurrido. "Vinimos a acompañarlo a él y a la familia de la persona que sufrió este hecho", indicó.

Sobre lo ocurrido, consideró que "es un compañero trabajador que salió a laburar como todos los días y le tocó esta situación. Cada uno actúa como le sale en ese momento, el impulso, no sabría decirte cómo actuaría yo en ese momento".

"La prioridad es todo, tanto afuera del colectivo como adentro de la undiad y es bastante complejo tener en cuenta esos riesgos que corremos", agregó sobre el rol de chofer de colectivo y la seguridad.

Y expresó que durante el breve momento que pudieron ver a su compañero "lo estamos conteniendo, lo abrazamos, está llorando constantemente. Está quebrado, nos preguntó por la familia de la señora y la nena".

Habló el vecino que lavaba el auto: "El chofer me quiso ayudar"

Matías Botachi, la víctima inicial de este suceso, habló con los medios sobre lo sucedido. "Me encañonaron, me decían que le diera la llave pero no la tenía", señaló y recordó que hace algunos años ya había vivido una situación similar, razón por la cual ya no tiene la llave del auto encima cuando lo lava.

"Quiero hablar por el chofer: solo quiso encerrarlos para que yo pudiera escapar, me quiso ayudar, quiso evitar el robo, no quiso atropellar al delincuente", aseguró.

Y recordó que "después de 15 minutos me di cuenta de que había pasado algo porque el colectivo seguía ahí parado".

"Hay poca presencia policial, la zona es grande y la delincuencia es mucha, no dan abasto. Cada uno intenta resguardarse como puede, yo no pensé y salí corriendo", completó.